Šimečka v parlamente obhajoval svoju mamu: Priznal, že jej zlyhanie nie je v poriadku. Koalícia to zneužíva

Súčasná vláda sa útokmi na moju rodinu snaží zakryť svoju neschopnosť a korupciu. Uviedol to líder opozičného PS Michal Šimečka v pléne Národnej rady (NR) SR v diskusii k výsledkom vládneho auditu, týkajúceho sa čerpania verejných dotácií.
Ten odhalil nedostatky aj pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárom Šimečkova mama. Šimečka nespochybnil zistenia, no hovoril o neštandardnom postupe, keď účtovníctvo rieši parlament a vláda, nie orgány na to určené.
Kritika neštandardného postupu vlády
„Ak by išlo o akéhokoľvek iného občana a jeho občianske združenie, nerozoberalo by to plénum NR SR, premiér by nemal tlačovky, netočili by sa nenávistné videá, nekonal by sa hon na čarodejnice, ktorý tu koalícia predvádza. (…) Vina mojej matky spočíva v tom, že je matkou predsedu politickej strany, ktorá v nasledujúcich voľbách porazí Smer-SD,“ skonštatoval.
Upozornil, že pochybenia pri čerpaní dotácií by v iných prípadoch riešili orgány na to určené, nie vláda či parlament. „V každom inom prípade by štát postupoval úplne normálne – občianske združenie by muselo prejsť kontrolou, predkladalo by faktúry a účtovníctvo, možno by muselo vrátiť nejaké peniaze alebo zaplatiť pokuty, možno by sa do toho vložila aj polícia,“ podotkol. Namietal proti šikanóznemu správaniu vlády.
Šimečka spochybňuje účelovosť auditu
Šimečka hovoril aj o účelovosti auditu. Poukázal pritom na to, že v rokoch 2020 až 2025, na ktoré sa audit zameriaval, získalo dotácie 61 000 subjektov. „Úplne náhodou to skončilo tak, že z týchto subjektov si vládny audit vybral na kontrolu 26 subjektov a úplne ako na potvoru bolo jedno z nich občianske združenie mojej mamy,“ povedal.
Šimečka nespochybnil zistené nedostatky, týkajúce sa účtovania grantov zo strany občianskeho združenia. Vyúčtovania podľa neho neboli v poriadku. Vyhlásil, že jeho mama je pripravená niesť dôsledky a spolupracuje. Zároveň pripomenul, že PS ani on osobne nikdy neboli v pozícii, že by mohli rozhodovať o prideľovaní dotácií.
Jaurová podáva trestné oznámenie
Poslankyňa Zora Jaurová (PS) podáva trestné oznámenie na viacerých poslancov vládnej koalície. Dôvodom sú klamstvá. Poslankyňa podotkla, že po informáciách, že stav vyšetrovania korupcie na Slovensku je katastrofálny, poslanci vládnej koalície namiesto toho riešia účtovníctvo Marty Šimečkovej, a teda matky predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku.
„Bohužiaľ, keď vládna koalícia nedokázala nijakým spôsobom prepojiť účtovné nezrovnalosti na PS, tak vykonštruovali nejaké klamlivé prepojenie na moju osobu,“ povedala Jaurová. Dá sa podľa nej dvomi klikmi na internete zistiť, že to nie je pravda.
„Ja som doteraz na to nijako nereagovala, ale už to presiahlo všetky únosné miery. Rozhodla som sa podať trestné oznámenie aj občianskoprávnu žalobu na ochranu osobnosti na viacerých poslancov vládnej koalície. Nie tak kvôli mojej osobe. Ja som politička, musím zniesť niektoré veci. Ale kvôli tomu, že do toho zaplietajú aj tretie strany, firmy a súkromné osoby, ktoré nemajú nič spoločné s tým, že vláda zlyháva,“ vyhlásila Jaurová.
Gašpar hovorí o zneužití Šimečkovej
Ktorých poslancov sa trestné oznámenie týka, to zatiaľ poslankyňa nekonkretizovala. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) spája meno poslankyne Zory Jaurovej s kauzou Marty Šimečkovej. Matka predsedu PS mohla byť podľa neho v kauze dotácií pre Projekt Fórum zneužitá.
Gašpar verí, že Šimečková účtovníctvu nerozumie a nevie ho robiť. Preto jej ho podľa neho robila spoločnosť, v ktorej figuruje poslankyňa Jaurová. Podľa podpredsedu parlamentu bude v tejto súvislosti veľmi dôležité zistiť, kde peniaze nakoniec skončili.
„Základná otázka znie – kto sa obohatil?“ vyhlásil Gašpar s tým, že na toto musí dať odpoveď vyšetrovanie. „Ja si myslím, že tí, ktorí jej to účtovníctvo robili, dobre vedeli, že dávajú preplácať dve alebo tri faktúry a presne vedeli, na aký účel tie peniaze budú použité,“ dodal Gašpar.
