Krásna novinka zo slovenského šoubiznisu: Sima sa pochválila dcérkou, dala jej netradičné meno

Slovenská speváčka Sima prežíva najkrajšie obdobie svojho života. Stala sa z nej totiž už mama.
Speváčka Simona Hégerová alias Sima sa pochválila na Instagrame veľkou novinkou, že už je z nej mama, a narodila sa jej rozkošná dcérka, ktorú má so svojím budúcim manželom Tomášom Gajlíkom. Známa speváčka zverejnila priamo z pôrodnice nežnú rodinnú fotografiu, na ktorej spolu s partnerom držia svoje novonarodené dievčatko v náručí.
Naomi prišla na svet
Speváčka sa podelila o jeden z najkrajších okamihov svojho života. Na sociálnej sieti zverejnila nežnú fotografiu priamo z pôrodnice, na ktorej spolu s Tomášom držia v náručí svoju novonarodenú dcérku. Prezradila aj meno, ktoré doteraz pred verejnosťou tajili. „NAOMI GAJLIK, naša malá bublinka,“ napísala speváčka.
Fanúšikovia ich zaplavili gratuláciami
Pod príspevkom sa okamžite objavilo množstvo reakcií a fotografia si už teraz pripísala viac ako 200-tisíc označení páči sa mi to. To jasne ukazuje, že sa so Simou a jej rodinou teší nespočetné množstvo ľudí.
Tehotenstvo oznámila nečakane
Začiatkom decembra prekvapila svojich fanúšikov správou, že čaká bábätko. O radostnú novinku sa podelila originálnym a emotívnym spôsobom a priznala, že samotní budúci rodičia spočiatku netušili, že už ich rodina rastie.
„Už na štadióne sme boli TRAJA… vtedy sme to ešte nevedeli… v O2 bude mať pol roka… Vždy sme boli my tí, ktorí chystali prekvapenia, ale život to tentokrát otočil a prichystal si jedno malé nečakané pre nás,“ napísala v decembri na Instagrame.
