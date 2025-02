Seriál o 22-ročnom dievčati, ktoré uškrtil priateľ, je totálnym hitom Netflixu: Odkýva mrazivé detaily

V septembri v roku 2021 svet obleteli správy o zmiznutí 22-ročnej Gabby Petito. Stalo sa tak v čase, kedy bola na cestách po USA v dodávke so svojím priateľom Brianom Laundriem. Následne vyplávali na povrch informácie zo súkromia dvojice, ktoré odhalili, že ich vzťah nebol idylický. Napokon sa našlo už iba jej bezvládne telo…

Brian celú situáciu neustál a spôsobil si strelné poranenie, ktoré skončilo smrťou, vysvetľuje Forbes. FBI sa dostal do rúk jeho zápisník, v ktorom sa priznal k vražde Gabby.

Vraj konal z milosrdnosti, chcel ju zbaviť bolesti

Ako sme vás informovali, Brian tesne predtým, ako si siahol na život, do svojho denníka napísal, že chcel Gabby zbaviť bolesti. Fotografie Laundrieho zápiskov ako prvý uverejnil portál Fox News. Vrah v nich uviedol, že svoju snúbenicu zabil, lebo k nej chcel byť milosrdný.

„Ukončil som jej život. Myslel som si, že je to milosrdné, že to bolo to, čo chcela, teraz však vidím všetky chyby, ktoré som urobil. Spanikáril som. Bol som v šoku,“ napísal Brian v denníku.

Tvrdil, že Gabby sa jednej noci počas ich spoločného cestovania poranila počas toho, ako chcela prekročiť potok. Na čele mala výstupok, ktorý sa však postupne zväčšoval. Vraj mala aj iné poranenia a prosila Briana, aby ukončil jej trápenie, triasla sa od chladu a v dôsledku extrémnej bolesti neustále plakala. Dodal, že v momente, keď sa rozhodol zbaviť ju bolesti, vedel, že bez nej nebude môcť pokračovať.

Nový dokument je totálny hit

Tragický príbeh Gabby Petito najnovšie ožil v trojdielnom dokumentárnom krimiseriáli s názvom American Murder: Gabby Petito, ktorý aktuálne boduje na Netflixe. Zameriava sa na posledné dni života Gabby Petito a prostredníctvom výpovedí jej najbližších vyplávajú na povrch nové mrazivé informácie.

Dáta FlixPatrolu ukazujú, že už v deň svojej premiéry sa dostal do rebríčka Top 10 na platforme po celom svete. Na Slovensku je aktuálne úplne prvý. A vyzerá to, že je podľa divákov aj kvalitný.

Na ČSFD dokumentu svieti hodnotenie 77 % a na portáli IMDb 7,2/10. „Jeden z najlepších netflixových true crime dokumentov,“ zhodnotil jeden z divákov. Pozdávalo sa mu napríklad, že prináša množstvo autentických záberov.

Ak sa chcete dozvedieť o smutnom osude Gabby Petito viac, alebo ste fanúšikmi true crime žánru, určite ho nevynechajte.

