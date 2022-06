Vraj ho mala o svoju vraždu prosiť. Brian sa v denníku priznal k zaškrteniu Gabby Petito, odôvodnil svoj brutálny čin

Pred niekoľkými mesiacmi otriasol Amerikou prípad, ktorý sledoval celý svet. Brian zavraždil svoju priateľku Gabby a následne spáchal samovraždu. Polícia našla Laundrieho denník, v ktorom píše, že chcel Gabby zbaviť bolesti. Právnici hovoria aj o liste, ktorý písala Brianova mama a žiadala ho, aby ho po prečítaní spálil.

Brian tesne predtým, ako si siahol na život, do svojho denníka napísal, že chcel Gabby zbaviť bolesti. Fotografie Laundrieho zápiskov ako prvý uverejnil portál Fox News. Vrah v nich píše, že svoju snúbenicu zabil, lebo k nej chcel byť milosrdný. „Ukončil som jej život. Myslel som si, že je to milosrdné, že to bolo to, čo chcela, teraz však vidím všetky chyby, ktoré som urobil. Spanikáril som. Bol som v šoku,“ píše Brian v denníku.

Tvrdí, že Gabby sa jednej noci počas ich spoločného cestovania poranila počas toho, ako chcela prekročiť potok. Na čele mala výstupok, ktorý sa však postupne zväčšoval. Vraj mala aj iné poranenia a prosila Briana, aby ukončil jej trápenie, triasla sa od chladu a kvôli extrémnej bolesti neustále plakala. Dodal, že v momente, keď sa rozhodol zbaviť ju bolesti, vedel, že bez nej nebude môcť pokračovať.

Podľa portálu LAD Bible označil Brian smrť svojej snúbenice za nečakanú tragédiu. Svoje zápisky končí konštatovaním, že dúfa, že zvieratá v prírodnej rezervácii roztrhajú jeho telo. Dodáva, že sa nechytá skoncovať so životom preto, lebo sa bojí trestu, ale preto, lebo bez Gabby už neprežije ani jediný ďalší deň. V denníku píše, že ho trápi strata všetkého, čo mohli spolu prežiť.

Pages of Brian Laundrie’s diary released. On this page Laundrie appears to say he killed #GabbyPetito out of mercy…because she had injured herself.

The diary doesn’t explain why he didn’t call for help #nbc4ny pic.twitter.com/Dhps2JdEwr

— Pei-Sze Cheng (@PeiSzeCheng4NY) June 24, 2022