Cestovali spolu, ona zmizla. Po influencerke pátra polícia, jej priateľ stále mlčí o tom, čo sa stalo

Gabby Petito je známa americká travel blogerka, ktorej príbeh v priebehu posledných dní obletel svet. Jej estetické fotografie z ciest a zážitky zo života v karavane vystriedali hrozivé správy o zmiznutí, ktoré sprevádza množstvo otáznikov. Jednou z teórií je, že za ním stojí Gabbyn priateľ, s ktorým práve cestovala.

Zmiznutie iba 22-ročnej Gabby Petito, ktorá má na sociálnych sieťach bohaté publikum, vyvolala vo svete mimoriadne znepokojenie. V priebehu minulého týždňa jej rodičia nahlásili, že je nezvestná. Stalo sa tak v čase, kedy bola na cestách po USA v dodávke so svojím priateľom Brianom Laundriem.

Vrátil sa späť bez nej

Nejasnosti o tom, či je v poriadku, sa začali vynárať ešte koncom augusta, kedy cez videohovor naposledy telefonovala so svojou mamou. Odvtedy sa jej neozvala, a ak aj áno, iba prostredníctvom SMS správ. Podľa slov mamy nezvestného dievčaťa však správy nemusela písať ona.

Keď Gabby prestala komunikovať úplne a priateľ Brian sa vrátil domov bez nej, rodičia sa rozhodli konať. A v tomto momente sa stalo niekoľko vecí, ktoré vyvolali pobúrenie medzi rodinou aj verejnosťou. Priateľ Brian sa odmlčal a odmieta hovoriť o jej zmiznutí aj s mamou Gabby, ktorá má o svoju dcéru obrovský strach.

Považoval ju za lásku svojho života, zásnuby náhle zrušili

Gabby začala chodiť s Brianom v roku 2019, krátko na to si našli spoločné bývanie na Floride. Zasnúbili sa v priebehu minulého leta a Brian na svojom Instagrame pri tejto príležitosti uverejnil príspevok, v ktorom napísal, že Gabby je láskou jeho života a najväčší strach má z toho, že sa jedného dňa iba prebudí a zistí, že to všetko bol iba sen.

Ako uviedla mama nezvestnej cestovateľky, pred cestou svoje zasnúbenie s Brianom zrušili. Dôvodom malo byť podľa jej slov to, že sa na takýto záväzok cítili byť ešte veľmi mladí, a preto si to rozmysleli.

Brian Laundrie (@bizarre_design_)

V príspevku spomenul aj vetu “kým nás smrť nerozdelí” a práve tá sa pre mnohých ľudí stala v týchto dňoch až akýmsi odkazom a berú ju doslovne. Je nutné podotknúť, že zatiaľ nebolo potvrdené, že by za týmto činom stál skutočne on. Napriek tomu si od ľudí na sociálnych sieťach vyslúžil množstvo nepríjemných komentárov, ktoré hraničia s konšpiráciami.

Ľudia chcú, aby za jej zmiznutie zaplatil

Niektorí začali dotvárať ďalšie scenáre, v ktorých Briana označujú za zbabelca alebo ho obviňujú z toho, že práve on stojí za zmiznutím Gabby, a preto by mal za to zaplatiť. Nechýbali ešte nenávistnejšie komentáre, podľa ktorých má zhniť v pekle, alebo že si nezaslúži žiť.

Táto vlna sa pravdepodobne spustila po tom, čo médiá informovali o tom, že podľa rodiny Gabby s nimi Brian odmieta hovoriť. Dokonca nepovedal ani to, kde videl ich dcéru naposledy, prečo ju niekde nechal úplne samú a jej dodávku odviezol domov na Floridu. Rodičia Gabby zostali v koncoch a začali ho prosiť o to, aby začal hovoriť a pomohol objasniť, čo sa stalo žene, ktorú nazýval láskou svojho života.

Odmietol hovoriť o tom, čo sa stalo

V utorok jeho právnik vydal prvé vyhlásenie, v ktorom uviedol, že v mene rodiny Briana dúfajú, že pátranie po Gabby bude úspešné. Podľa magazínu The Daily Beast Brian odmietol spolupracovať aj s políciou. Nateraz zostáva v úzadí.

Keď sa však na túto situáciu pozrieme očami rodičov, ktorí netušia, kde sa ich dcéra už niekoľko týždňov nachádza a jediný človek, ktorý by im dokázal zodpovedať na niekoľko naliehavých otázok, mlčí, je na mieste zostať v rozpakoch.

Ich posledná spoločná cesta začala 2. júla, kedy sa Gabby vydala s Brianom splniť si svoj najväčší životný sen – cestovať po svete a žiť nomádsky život v dodávke. Svoje dobrodružstvá začali dokumentovať aj na YouTube kanáli s názvom Nomadic Statik, kde však stihli pridať iba jedno spoločné video.

Na sociálnych sieťach vyzerali spokojne

Video bolo uverejnené niekoľko dní predtým, ako Gabby naposledy hovorila so svojou mamou. Obaja v ňom vyzerajú šťastne a pôsobí to tak, že si spoločný čas užívajú. Na svojich Instagramoch obaja od júla pridávali fotky z cesty, ktoré rovnako pôsobia, že je medzi nimi všetko úplne v poriadku. Písali aj o tom, ako vzniklo ich bývanie v dodávke, čo na ňom zbožňujú a ako vyzerá takýto druh kempovania.

Týždeň pred poslednou zmienkou o Gabby sa mali s priateľom vážne pohádať. Tento ich konflikt riešila aj polícia ako domáce násilie. Gabby mala počas rozhovoru s políciou plakať, incident bol napokon uzatvorený ako výbuch v dôsledku psychickej nerovnováhy. Polícii však povedala aj o tom, že majú medzi sebou hádky a nachádza sa v emocionálnom vypätí.

Gabby (@gabspetito)

Od 11. septembra je nezvestná

Gabby uverejnila poslednú fotografiu na Instagrame 25. augusta, do konca mesiaca SMS formou komunikovala so svojou rodinou, inak sa im už ale neozvala. Za nezvestnú bola napokon vyhlásená 11. septembra. Deň predtým sa mama Gabby snažila skontaktovať s Brianom a jeho mamou, zostala však bez odpovede. To bolo skutočne zvláštne, keďže sa poznali a v minulosti nemali problém udržiavať spolu kontakt. V ten deň ju dokonca otočila a poslala späť aj polícia.

Iba včera, po spomínaných kontroverzných udalostiach medzi Brianom a rodičmi Gabby, polícia uviedla, že Brian je záujmovou osobou v prípade zmiznutia. Doteraz odmietol byť vypočutý.

Okolo tohto prípadu koluje množstvo otázok, na ktoré nemáme odpovede. Je nepochybne zvláštne, že Brian mlčí a bez slova sa vrátil z ciest domov sám, bez svojej priateľky. Nie je známa ani presná poloha, kde ju videl naposledy a ak by bola v poriadku, pravdepodobne by sa rodine ozvala. Budeme sledovať, ako sa bude vyvíjať ďalej a veríme, že sa ju podar nájsť.