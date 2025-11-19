Separova kauza v Himalájach má koniec: Nepálci zacementovali odkaz, Nvotová posiela peniaze na vzdelávanie detí

Kontroverzný nápis, ktorý Separ nasprejoval počas výstupu na Everest Base Camp, má po týždňoch riešenia konečne bodku. Dorota Nvotová v stredu zverejnila nové video, podľa ktorého miestni Nepálci vyriešili celú situáciu po svojom a ide o riešenie, ktoré podľa nej bude fungovať dlhodobo.
Ako herečka oznámila na facebooku, miestni obyvatelia sa rozhodli, že len odstrániť nasprejovaný „tag“ nestačí. Cez Separov nápis zacementovali tabuľu, ktorá všetkým turistom a návštevníkom Base Campu pripomína, že čmáranie po kameňoch je zakázané. Upozorňuje aj na to, že za porušenie môžu návštevníci dostať pokutu od miestnych autorít.
Podľa jej slov sa tým kauza definitívne ukončila. „Toto je riešenie, ktoré je udržateľné, dlhodobé a správne. Som rada, že sa týmto kauza končí, a všetkým zúčastneným prajem úprimne všetko dobré,“ napísala Nvotová.
Zvyšné peniaze použije na vzdelávanie detí
Ako sme informovali, podľa jej slov Nepálci poslali aj „účtenku“. Za odstránenie nápisu si vypýtali 280 eur, fľašu Tatratey a borovičku.
„Borovička aj Tatratea dorazili, kam mali, peniažky (280 eur) za čistenie toho väčšieho nápisu sú vyplatené a na ceste hore k šerpom, zvyšok (500 eur) prevedený na účet neziskovky, peniaze budú použité na vzdelávanie nepálskych detí,“ ukončila Nvotová.
