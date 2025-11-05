Separova kauza v Himalájach má koniec: Dorota Nvotová nechala zmazať nápis z Everestu, miestni si vypýtali borovičku

Kauza okolo Separovho „podpisu“ v Himalájach sa pravdepodobne konečne uzavrie. Dorota Nvotová, ktorá rapera skritizovala za to, že na kameň v Himalájach nasprejoval svoj nápis, splnila svoj sľub. Nápis už na mieste nie je.
Po tom, ako Separ počas svojho výstupu na Everest Base Camp zverejnil videá, na ktorých sa chváli nasprejovaným podpisom, sa na Slovensku spustila lavína kritiky. Najostrejšie ho napadla herečka Dorota Nvotová, ktorá v Nepále dlhodobo žije a označila jeho správanie za „prerazenie nového dna“. Teraz oznámila, že svoj sľub splnila. Sporný nápis na kameni v Himalájach nechal jej tím odstrániť.
Video ako dôkaz
Herečka zverejnila na Instagrame video, na ktorom je vidieť vyčistený kameň.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Trvalo to, ale predsa sa dnes podarilo. Miestni Nepálci si s nápismi poradili po svojom a kameň vyčistili. Na konci videa nájdete vyúčtovanie. Ako som sľúbila, zvyšok peňazí pôjde na vzdelanie nepálskych detí,“ napísala Nvotová.
Podľa jej slov Nepálci poslali aj „účtenku“. Za odstránenie nápisu si vypýtali 280 eur, fľašu Tatra Tey a borovičku.
Nahlásiť chybu v článku