Koho zaujíma tvoje meno? Na Separa sa valí tvrdá kritika aj zo zahraničia. Toto nie je umenie, toto je neúcta, odkázali mu

Raper Separ sa pred niekoľkými dňami vybral na turistiku do Himalájí, ktorú dokumentoval na svojom Instagrame. Vyšliapal si to do základného tábora hory Mount Everest a ako sám opísal, tento zážitok radí k najsilnejším, aké v živote zažil. A keď už si tam so sebou „privliekol spreje“, rozhodol sa v prírode zanechať svoju stopu, čo mnohých patrične nahnevalo.
Správanie Michaela Kmeťa, ktorý sa pod prezývkou ukrýva, pobúrilo ľudí aj v zahraničí. Pred niekoľkými hodinami naň upozornil Adhikari Madhav, ktorý stojí za účtom s názvom @everestbasecamptrek a sleduje ho takmer 200-tisíc ľudí. Zverejnil Separovu fotografiu s obtiahnutým nápisom na kameni a pridal svoj kritický pohľad na vec.
„Kto ti dal povolenie zneuctiť Everest?“
Opýtal sa v úvode. „Toto nie je umenie, toto je neúcta – k hore, k miestnym komunitám aj ku všetkým, ktorí si Himaláje vážia,“ pokračoval a vyzval ľudí, aby raperov účet na sociálnej sieti nahlásili.
„Everest je posvätné, majestátne a krehké miesto. Nie je to plátno pre sebecké vyjadrenie sa. Napísať svoje meno tu z teba nerobí odvážneho, ale bezohľadného,“ doplnil. V druhom príspevku k tejto téme opísal, že najhlúpejšou vecou podľa neho je zanechať svoje meno v prírode. „Koho tam naozaj vaše meno zaujíma? Namiesto toho si vytvorte úžasné spomienky, ktoré vydržia navždy.“
Okrem množstva Slovákov, ktorým sa Separovo správanie nepozdáva, sa ozvali aj ďalší ľudia zo zahraničia, ktorí ho odsúdili. „Toto je absolútne zneuctenie posvätnej pôdy,“ stojí v jednom z množstva kritických komentárov. „Ľudia zničia všetko. Žiadna úcta,“ doplnil niekto ďalší. Ozvali sa však aj raperovi fanúšikovia, ktorí si ho v týchto dňoch zastávajú a vyjadrujú mu podporu.
Ako sme vás informovali, reagovala aj Dorota Nvotová, ktorá v Nepále žije už roky. „Separ v Himalájach prerazil nové dno. Deb*lizmus zo slovenských dolín sa nám ne*erie už len na tatranské chaty, ale mieri rovno do Himalájí. No nič. Za týždeň som tam a budem žehliť slovenskú povesť. A keď to nájdem, tak to sundám. Namaste, ty ma*or,“ odkázala mu.
Nápis skúšali šmirgľovať miestni, tvrdí Nvotová
Dokonca založila zbierku s cieľom vyraziť na miesta a nadpis odstrániť. Naposledy zverejnila informáciu o tom, že sa do base campu nedalo v dôsledku počasia dostať. „Včera to skúšali šmirgľovať miestni, ale nešlo to. Pokračuje sa hneď, ako sa umúdri počasie,“ opísala vo svojom príbehu na Instagrame.
Separ zverejnil screenshot jej príspevku a vysmial sa.
