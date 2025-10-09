Seniori, pozor: Veľká časť dôchodcov si od januára priplatí, zároveň im však ubudne dôležitá povinnosť

Seniori žijúci v zahraničí a seniori poberajúci dôchodok zo zahraničia mali vždy viac povinností než bežní slovenskí penzisti. Tí totiž majú za úlohu nahlásiť len prípadnú zmenu adresy, čo sa často nestáva. Prvá spomínaná skupina seniorov musí pravidelne preukazovať svoje žitie.
Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, dôchodcovia, ktorí žijú na Slovensku, no poberajú dôchodok z Česka, budú však mať od nového roka o povinnosť menej. Nebudú už totiž musieť Českej správe sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) každoročne posielať Potvrdenie o žití. Pribudne im ale poplatok, ktorý môžu, no nemusia zaplatiť.
Zmena od nového roka
Tí seniori, ktorí žijú na Slovensku, no poberajú dôchodok z Českej republiky, ho dostávajú na účet raz mesačne. ČSSZ posiela žiadosť Českej národnej banke na prevod dôchodku medzi 22. a 26. dňom daného kalendárneho mesiaca a na účty klientov je dôchodok pripísaný do piatich pracovných dní. To sa nemení. Jedinou zmenou, ktorá im uľahčí poberanie dôchodku, je, že od 1. januára 2026 už ČSSZ nebude k výplate dôchodku potrebné zaslať Potvrdenie o žití.
Hoci tak budú mať o povinnosť menej, môže ich prekvapiť poplatok. Ako totiž informuje portál peniaze.sk, títo dôchodcovia po novom nebudú dostávať automaticky oznámenie o valorizácii svojho dôchodku. Ak budú chcieť poznať novú výšku penzie vopred, a nie až v mesiaci, kedy im nová suma príde, musia si o zaslanie požiadať. Pre valorizáciu na rok 2026 bol posledný termín 30. september 2025.
Oznámenie bude doručené poštou, avšak dôchodcovia narodení po 31. decembri 1954 si už budú musieť zaplatiť poštovné, zatiaľ čo starší penzisti sú od tejto sumy oslobodení. Suma sa automaticky strhne z prvej valorizovanej splátky a pôjde o približne 47 korún českých, teda v prepočte o necelé dve eurá.
Od roku 2026 bude ČSSZ zasielať oznámenia o valorizácii aj elektronicky, a v takomto prípade budú bezplatné.
