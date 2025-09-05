Sem určite nie: Ak sa chcete tento víkend okúpať, vyhnite sa týmto slovenským vodám

Na konci 36. kalendárneho týždňa malo povolenie na prevádzku 93 umelých kúpalísk a 304 bazénov, otvorených bolo aj šesť prírodných kúpalísk. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Prinášame vám prehľad tých, ktorým je lepšie sa vyhnúť.
Delňa, Vinianske jazero aj Čaňa
Zhoršená kvalita vody je podľa hygienikov v lokalitách Delňa, Vinianske jazero a vodná nádrž Lipovina-Bátovce.
Na základe ostatných laboratórnych výsledkov bolo prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov zaznamenané na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín–Stráže, vo vodnom diele Duchonka a v štrkovisku Čaňa.
„V uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre kúpajúcich sa,“ upozornil úrad.
Mierne zhoršená kvalita vody je na týchto miestach
V lokalitách Ružín, Veľká Domaša, Zelená voda – Kurinec a vodná nádrž Haláčovce je tak ako v minulom týždni voda vhodná na kúpanie s mierne zhoršenými vlastnosťami, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu.
„V týchto lokalitách je naďalej umožnené rekreačné kúpanie, avšak so zvýšenou opatrnosťou,“ vysvetlil ÚVZ.
