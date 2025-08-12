Šéf Kremľa sa rozhodne nepripravuje na ukončenie vojny: Rusko pripravuje nové operácie a presúva vojakov, tvrdí Zelenskyj

Vojna na Ukrajine
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa podľa informácií ukrajinských tajných služieb „rozhodne nepripravuje na prímerie alebo ukončenie vojny“ a naopak ruské jednotky sa pripravujú na nové ofenzívne operácie. Prezident Ukrajiny to povedal vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom na sociálnej sieti X, informuje TASR

„Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Rusi dostali signál, aby sa pripravili na povojnovú situáciu. Naopak, presúvajú svoje jednotky a sily spôsobom, ktorý naznačuje prípravu na nové útočné operácie,“ tvrdí ukrajinská hlava štátu.

Stretnutie na Aljaške

Zelenskyj sa tak vyjadril štyri dni pred nachádzajúcim stretnutím Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa na Aljaške Podľa prezidenta Ukrajiny je „Putin odhodlaný prezentovať stretnutie s Amerikou len ako svoje osobné víťazstvo a potom pokračovať v konaní presne tak ako doteraz a vyvíjať na Ukrajinu rovnaký tlak ako doteraz.“

K nadchádzajúcim rokovaniam sa v pondelok vyjadril aj nemecký šéf diplomacie Johann Wadephul, ktorý podľa DPA odmietol špekulácie o tom, že by Kyjev mohol Rusku odstúpiť časť svojho územia. Možnú výmenu území medzi znepriatelenými krajinami v pondelok naznačil Trump.

„Násilie nesmie posúvať hranice,“ napísal Wadephul na X. Nemecko podľa neho podporuje cieľ amerického prezidenta ukončiť vojnu na Ukrajine. Výsledkom však musí byť spravodlivý a trvalý mier.

Ukrajine sa podarilo získať späť pod kontrolu ďalšie územia

Ukrajinské sily znovu získali pod kontrolu dve dediny v Sumskej oblasti, oznámila armáda. Podľa agentúry Reuters tak ide o pokračovanie nedávnych malých územných ziskov Kyjeva pozdĺž hranice s Ruskom pred piatkovým stretnutím prezidentov Spojených štátov a Ruska, píše TASR.

Ukrajinský generálny štáb v pondelok večer na platforme Telegram uviedol, že ukrajinské sily oslobodili dediny Stepne a Novokosťantynivka v Sumskej oblasti.

„Je to náročné, ale zdržiavame nepriateľa,“ napísal na sieti Facebook hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj po stretnutí s prezidentom Volodymyrom Zelenským a ukrajinskými predstaviteľmi. „V smere Sumy vedieme aktívne operácie a dosahujeme určité úspechy v postupe vpred a oslobodzovaní ukrajinského územia,“ dodal.

Najnovšie územné zisky Ukrajina hlási po tom, čo v nedeľu oznámila, že získala späť pod svoju kontrolu pohraničnú obec Bezsalivka, taktiež v spomínanej Sumskej oblasti.

