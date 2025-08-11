Donald Trump očakáva konštruktívnu diskusiu s Putinom: Tvrdí, že by rád „videl veľmi rýchle prímerie“

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Takéto sú jeho ďalšie plány.

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že očakáva „konštruktívnu diskusiu“ s ruským prezidentom Vladimirom Putinom počas nadchádzajúceho summitu oboch lídrov na Aljaške, ktorý sa uskutoční 15. augusta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Budem hovoriť s Vladimirom Putinom a poviem mu, aby ukončil vojnu (na Ukrajine),“ povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome. Podľa svojich vyjadrení by rád „videl veľmi rýchle prímerie“. Prezident dúfa v konštruktívne stretnutie a zdôraznil, že môže vyrokovať dohodu o prímerí, no jej prijatie od neho nezávisí.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko nesmie byť odmenené ani zvýhodnené, tvrdí Zelenskyj: Na Aljaške môže nastať dohoda bez Ukrajiny
2.
Samit na Aljaške bude skúškou, či ukončenie vojny myslí Putin vážne. Možno príde aj Zelenský
3.
Na mestá padajú kĺzavé bomby: Po útoku na autobusovú stanicu hlási Ukrajina 19 zranených. Ďalší ľudia sú pod troskami
Zobraziť všetky články (1111)
Foto: SITA/AP

Trump je nespokojný s ukrajinským prezidentom

Šéf Bieleho domu zároveň oznámil, že v piatok po stretnutí s Putinom na Aljaške zatelefonuje aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému či ďalším európskym lídrom. „Ďalšia schôdzka sa uskutoční medzi Zelenským a Putinom, alebo medzi Zelenským, Putinom a mnou. Budem tam, ak ma budú potrebovať,“ ozrejmil.

Trump v pondelok vyjadril nespokojnosť s ukrajinským prezidentom, ktorý zdôrazňoval, že potrebuje ústavné povolenie pre akékoľvek územné ústupky zo strany Ukrajiny. „Má predsa povolenie na to, aby išiel do vojny a zabíjal, no potrebuje schválenie pri výmene územia?“ povedal. „Pretože k nejakej výmene územia dôjde,“ vyhlásil americký líder.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rusko nesmie byť odmenené ani zvýhodnené, tvrdí Zelenskyj: Na Aljaške môže nastať dohoda bez Ukrajiny

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac