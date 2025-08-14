Schôdzu k odvolaniu Šaška sa ani dnes nepodarilo otvoriť. Parlament nebol uznášaniaschopný

Národná rada SR ani dnes nerokovala o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Pri prvom pokuse o otvorenie schôdze k odvolávaniu totiž nebola uznášaniaschopná. Prezentovalo sa len 49 poslancov, nie potrebná nadpolovičná väčšina. Pri druhom pokuse to bolo iba 52 poslancov.
Predseda parlamentu Richard Raši rokovanie ukončil. Odvolávanie sa presúva ako bod riadnej septembrovej schôdze a teda na september.
Tender bol zrušený
Odvolávanie Šaška v parlamente iniciovala opozícia. Dôvodom bol tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Opoziční poslanci hovorili o netransparentnosti súťaže.
Mala podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Šaško v súvislosti s kritikou reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval tiež, že tender bude zákonným spôsobom zrušený. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo v stredu. Šaško opätovne deklaroval, že zákonne.
