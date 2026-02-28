Saudská Arábia potvrdila útok Iránu. Nevylúčila možnosť odvety

Saudská Arábia v sobotu potvrdila, že Irán v rámci odvetných úderov zaútočil aj na jej hlavné mesto Rijád a na východný región krajiny. Vláda zdôraznila, že si vyhradzuje právo brániť sa a nevylúčila možnosť odvety. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Saudská Arábia „vyjadrila svoje najostrejšie odsúdenie nehanebných a zbabelých iránskych útokov zameraných na regióny Rijádu a Východnej provincie, ktoré boli odrazené,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.
Irán zaútočil na americké vojenské zariadenia v niekoľkých krajinách
„Vzhľadom na túto neopodstatnenú agresiu kráľovstvo potvrdzuje, že prijme všetky potrebné opatrenia na zaistenie svojej bezpečnosti a ochranu svojho územia, občanov a obyvateľov vrátane možnosti reagovať na agresiu,“ uviedol rezort diplomacie.
🇸🇦🇮🇷⚡️- Explosions in the Saudi capital, Riyadh.
Iran aint holding this time, FAFO moment for all the arab countries supporting the US agression and allowing their bases being used against Iran.
— Daily Iran News (@DailyIranNews) February 28, 2026
Irán už v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch (SAE).
Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán medzičasom telefonoval s lídrami ďalších zasiahnutých štátov.
„Potvrdil, že kráľovstvo stojí po boku bratských krajín a vyjadril plnú solidaritu a pripravenosť kráľovstva dať im k dispozícii všetky svoje kapacity“, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.
