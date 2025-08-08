Prezident by mal zatiahnuť ručnú brzdu, tvrdí Migaľ: Záchrankový tender otriasa koalíciou, minister sa dištancuje od Hlasu

Len prezident Peter Pellegrini môže zastaviť záchrankový tender. Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) to uviedol na sociálnej sieti. Myslí si, že moc nad tendrom na záchranky nemá v rukách minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ale Pellegrini ako čestný predseda Hlasu-SD.
„Pellegrini je ‚šedou eminenciou‘ slovenského zdravotníctva. Len na jeho pokyn bude konať minister Šaško,“ skonštatoval Migaľ. Vyzýva preto prezidenta, aby zatiahol ručnú brzdu a skončil s alibizmom. „Peter Pellegrini veľmi dobre vie, aký je jeho vzťah a aké je jeho prepojenie s protežovanými spoločnosťami, ktoré budú, podľa medializovaných informácií, v tendri najúspešnejšie,“ podotkol minister.
Migaľ priznal sklamanie z Hlasu
Poukázal na to, že keď vstupoval do strany Hlas, bola to pre neho nádej zmeny, že na Slovensku nebudú utajené tendre a rozkrádanie verejných financií. „Mýlil som sa a verejne to priznávam,“ poznamenal Migaľ. Deklaruje, že za slovenské zdravotníctvo bude bojovať zo všetkých síl a do posledného výdychu.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Tender na záchranky kritizovala koaličná SNS, opozícia i viaceré odborné spoločnosti. Opozičné strany v piatok podali v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva.
Kritika sa stupňuje, ÚVO upozornil na pochybenia
Kritizovali, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) ministra vyzval, aby verejne zodpovedal otázky, ktoré vzbudzujú pochybnosti. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
