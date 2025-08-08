Slováci majú jasno: Najväčším klamárom v politike je Fico, nasleduje Matovič. V top 10 sa objavil aj prezident Pellegrini

Foto: TASR (Martin Baumann)

Nina Malovcová
SITA
Slováci hovoria jasne, tieto mená považujú za najväčších klamárov.

Najväčším klamárom v politike je podľa Slovákov premiér Robert Fico (Smer-SD), za ním nasleduje Igor Matovič (hnutie Slovensko). Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk.

Na otázku, ktorý z politikov najviac klame, mohli respondenti uviesť tri mená. Prvenstvo v tejto nelichotivej štatistike získal predseda vlády Fico, o ktorom si 52 percent opýtaných myslí, že je najväčší klamár. Na druhom mieste skončil Matovič, ktorý klame najviac podľa 35 percent respondentov.

Do prvej trojky sa dostal aj Michal Šimečka

Tretie miesto sa ušlo predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi, ktorého za najväčšieho klamára považuje 24 percent opýtaných. Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 13. júla na vzorke 1 032 respondentov. Štvrtým najväčším klamárom je podľa občanov Slovenska minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Foto: SITA – AP

Za klamára ho považuje 19 percent respondentov. Za ním nasledujú predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko (17 %), minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zo strany Hlas-SD (13 %), prezident Peter Pellegrini (11 %), predseda Demokratov Jaroslav Naď (11 %), ministerka kultúry Martina Šimkovičová z SNS (8 %), Richard Sulík (5 %) a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling (5 %).

Voliči Smeru a Hlasu vinia Matoviča

Štyri percentá respondentov pokladá za najväčších klamárov v politike Veroniku Remišovú (Za ľudí), Ľuboša Blahu (Smer-SD) a Tibora Gašpara (Smer-SD). Prieskum ukázal, že prvé miesto predsedovi vlády prisudzuje 98 percent voličov Progresívneho Slovenska. Fico je najväčším klamárom v politike aj podľa 94 percent voličov hnutia Slovensko, a tiež pre 96 percent voličov SaS.

Z voličov Kresťanskodemokratického hnutia označilo premiéra za najväčšieho klamára 73 percent z nich. Voliči Smeru-SD najčastejšie uvádzali Matoviča. Za najväčšieho klamára ho považuje 69 percent z nich. Podobne je to aj u voličov strany Hlas-SD, z ktorých si 66 percent myslí, že je Matovič politikom, ktorý klame najviac. Myslí si to aj 55 percent voličov hnutia Republika.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Podporil Pellegriniho sumou 55-tisíc, teraz ľutuje: Šalitroš prelomil mlčanie, od prezidenta žiada vysvetlenie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac