Trump chce, aby z Washingtonu odišli všetci ľudia bez domova: Ak tak neurobia, nechá ich vysťahovať

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyzval ľudí bez domova, aby opustili hlavné mesto Washington, inak im hrozí vysťahovanie. Napísal to britský denník The Guardian.
„Bezdomovci sa musia OKAMŽITE vysťahovať. Poskytneme vám ubytovanie, ale ĎALEKO od hlavného mesta. Zločinci sa vysťahovať nemusia. Dáme vás do väzenia, kam patríte. Všetko sa to stane veľmi rýchlo, rovnako ako na hraniciach. Z miliónov prichádzajúcich ľudí sme sa za niekoľko posledných mesiacov dostali na NULU. Toto bude jednoduchšie – buďte pripravení!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Dnes chce mať tlačovú besedu k čistote mesta
Trump pripojil k príspevku, ktorý zverejnil krátko po tom, čo odišiel na svoje golfové ihrisko v Sterlingu v štáte Virgínia, štyri fotografie zhotovené zrejme z kolóny vozidiel. Dva zachytávajú celkovo desať stanov rozložených na tráve pozdĺž nájazdu na diaľnicu neďaleko Bieleho domu, tretí osobu spiacu na schodoch sídla Amerického farmaceutického inštitútu na Constitution Avenue, a štvrtý odpadky pri kraji vozovky.
„Urobím naše hlavné mesto bezpečnejším a krajším, než bolo kedykoľvek predtým,“ poznamenal v tejto súvislosti Trump.
V príspevku tiež spomína tlačovú konferenciu, ktorú plánuje usporiadať v pondelok, aby „zastavil násilnú kriminalitu vo Washingtone, D.C.“. Neskôr spresnil, že bude zameraná aj na zaistenie čistoty v hlavnom meste.
Podľa organizácie Community Partnership, snažiaca sa znížiť počet ľudí bez domova vo Washingtone, sa v meste s približne 700 000 obyvateľmi každú noc nachádza približne 800 ľudí, ktorí prespávajú „na ulici“. Ďalších 3275 využíva útulky a 1065 má prechodné ubytovanie.
Washington- mesto zločinu?
Trumpova administratíva už dlhší čas vykresľuje Washington ako mesto zločinu. Násilná kriminalita tam pritom bola v čase jeho nástupu do úradu v januári tohto roka na 30-ročnom minime, povedala starostka Washingtonu z Demokratickej strany Muriel Bowserová.
Napriek tomu Trump nevylúčil, že bude proti nej bojovať aj nasadením federálnych zložiek ako je Národná garda, ako to nedávno urobil v Los Angelesi.
Podľa miestnej polície násilná kriminalita v prvých siedmich mesiacoch roku 2025 klesla vo Washingtone v porovnaní s minulým rokom o 26 percent, zatiaľ čo celková kriminalita sa znížila približne o sedem percent.
