Trump chce, aby z Washingtonu odišli všetci ľudia bez domova: Ak tak neurobia, nechá ich vysťahovať

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
Trump chce ľudí bez domova vysťahovať z hlavného mesta Washington.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyzval ľudí bez domova, aby opustili hlavné mesto Washington, inak im hrozí vysťahovanie. Napísal to britský denník The Guardian.

„Bezdomovci sa musia OKAMŽITE vysťahovať. Poskytneme vám ubytovanie, ale ĎALEKO od hlavného mesta. Zločinci sa vysťahovať nemusia. Dáme vás do väzenia, kam patríte. Všetko sa to stane veľmi rýchlo, rovnako ako na hraniciach. Z miliónov prichádzajúcich ľudí sme sa za niekoľko posledných mesiacov dostali na NULU. Toto bude jednoduchšie – buďte pripravení!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

Foto: SITA/AP

Dnes chce mať tlačovú besedu k čistote mesta

Trump pripojil k príspevku, ktorý zverejnil krátko po tom, čo odišiel na svoje golfové ihrisko v Sterlingu v štáte Virgínia, štyri fotografie zhotovené zrejme z kolóny vozidiel. Dva zachytávajú celkovo desať stanov rozložených na tráve pozdĺž nájazdu na diaľnicu neďaleko Bieleho domu, tretí osobu spiacu na schodoch sídla Amerického farmaceutického inštitútu na Constitution Avenue, a štvrtý odpadky pri kraji vozovky.

„Urobím naše hlavné mesto bezpečnejším a krajším, než bolo kedykoľvek predtým,“ poznamenal v tejto súvislosti Trump.

V príspevku tiež spomína tlačovú konferenciu, ktorú plánuje usporiadať v pondelok, aby „zastavil násilnú kriminalitu vo Washingtone, D.C.“. Neskôr spresnil, že bude zameraná aj na zaistenie čistoty v hlavnom meste.

Podľa organizácie Community Partnership, snažiaca sa znížiť počet ľudí bez domova vo Washingtone, sa v meste s približne 700 000 obyvateľmi každú noc nachádza približne 800 ľudí, ktorí prespávajú „na ulici“. Ďalších 3275 využíva útulky a 1065 má prechodné ubytovanie.

Washington- mesto zločinu?

Trumpova administratíva už dlhší čas vykresľuje Washington ako mesto zločinu. Násilná kriminalita tam pritom bola v čase jeho nástupu do úradu v januári tohto roka na 30-ročnom minime, povedala starostka Washingtonu z Demokratickej strany Muriel Bowserová.

Foto: User:Cezary Piwowarczyk, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Napriek tomu Trump nevylúčil, že bude proti nej bojovať aj nasadením federálnych zložiek ako je Národná garda, ako to nedávno urobil v Los Angelesi.

Podľa miestnej polície násilná kriminalita v prvých siedmich mesiacoch roku 2025 klesla vo Washingtone v porovnaní s minulým rokom o 26 percent, zatiaľ čo celková kriminalita sa znížila približne o sedem percent.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obľúbenú destináciu slovákov zasiahlo zemetrasenie: Rútili sa celé budovy. Hlásia jednu obeť a desiatky zranených

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac