Sabotáž na Fica a Žilinku sa nestala: Ďalšiemu elitnému policajtovi bolo zrušené obvinenie, zostáva však mimo služby

Matej Varga, bývalý člen NAKA, už nie je obvinený zo sabotáže. Podľa prokurátora Krajskej prokuratúry v Košiciach obvinenie vznesené voči bývalému elitnému policajtovi nespĺňalo ani jeden zo zákonných znakov trestného činu sabotáže.
O rozhodnutí z 28. augusta, ktoré bolo už teraz doručené aj Vargovi, informoval Denník N. Varga odkázal, že „spravodlivosť raz vyjde najavo“.
Údajná sabotáž a postavenie mimo služby
Podľa policajnej inšpekcie sa bývalý šéf tímu Fénix dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca Roberta Fica.
Elitný policajt si mal vymyslieť podozrenie na generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho prvého námestníka Jozefa Kanderu, že by mohli zasahovať do konania, v ktorom bol Fico obvinený.
Obvinený bol 1. júla a navrhnutá bola aj väzba. Prokurátor ho prepustil na slobodu a obvinenie spochybnil, Varga bol napriek tomu šéfom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom postavený mimo služby, už viac ako mesiac je doma a poberá minimálnu mzdu. Toto rozhodnutie môže zmeniť len minister.
