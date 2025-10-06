Rusko v problémoch: Tisícky domácností sú bez elektriny. Armáda mala zostreliť viac ako 250 ukrajinských dronov

Ukrajinské ostreľovanie ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti viedlo v noci na pondelok k poškodeniu elektrickej infraštruktúry, čo spôsobilo výpadky prúdu pre tisícky odberateľov. Uviedol to v pondelok tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Hoci technici a záchranné zložky do pondelkových ranných hodín obnovili dodávku elektriny takmer 34 000 spotrebiteľom, približne 5 400 z nich je v 24 okresoch stále bez elektriny, uviedol Gladkov na platforme Telegram.
Belgorodská oblasť i ďalšie pohraničné oblasti susediace s Ukrajinou sú terčom neustáleho cezhraničného ostreľovania a útokov dronov, keďže vojna, ktorú Moskva rozpútala proti Kyjevu v roku 2022, sa rozšírila na ruskú pôdu, narušila tamojší civilný život a poškodila kritickú infraštruktúru, konštatuje Reuters.
Obe strany mieria na kritickú infraštruktúru
Ukrajina sa k spomínanému útoku bezprostredne nevyjadrila. Obe strany tvrdia, že cieľom ich vzájomných útokov na územie je zničiť infraštruktúru kľúčovú pre celkové vojnové úsilie.
Po masívnom nedeľňajšom útoku Ruska na Ukrajinu prišlo o život šesť ľudí a zranenia utrpelo ďalších 18, pripomína britský denník The Guardian. Medzi obeťami je aj 15-ročné dievča, ktoré zahynulo spolu s tromi ďalšími členmi svojej rodiny po tom, ako bol zasiahnutý ich dom v dedine Lapaivka v Ľvovskej oblasti.
Západoukrajinské mesto Ľvov, ktoré je zvyčajne považované za jedno z najbezpečnejších v krajine, bolo v nedeľu terčom jedného z najhorších bombardovaní od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Rusko tvrdí, že nad svojím územím zostrelilo 251 dronov z Ukrajiny
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že počas noci nad územím krajiny zostrelila tamojšia protivzdušná obrana dovedna 251 ukrajinských dronov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Počas uplynulej noci systémy protivzdušnej obrany zachytili a zničili 251 ukrajinských bezpilotných lietadiel s pevnými krídlami,“ napísalo ministerstvo na Telegrame.
Ruské sily podľa neho zostrelili 40 dronov nad anektovaným Krymským polostrovom a 62 dronov nad Čiernym morom. Moskva anektovala ukrajinský Krymský polostrov v roku 2014, pripomína AFP.
Rezort obrany v Moskve ďalej vo vyhlásení uviedol, že desiatky bezpilotných lietadiel boli zostrelené aj nad Kurskou či spomínanou Belgorodskou oblasťou.
Zelenskyj kritizuje Západ z „nulovej reakcie“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým obvinil Západ z „nulovej skutočnej reakcie“ na stupňujúce sa bombardovanie zo strany Ruska po masívnom nedeľňajšom útoku na Ukrajinu, ktorý pripravil o život šesť ľudí. Zranenia utrpelo 18 ďalších osôb, pripomína denník The Guardian.
