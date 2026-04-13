Rusko Magyarovi gratulovať nebude: Maďarsko označilo za nepriateľskú krajinu

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Rusko neplánuje zablahoželať predsedovi strany Tisza Péterovi Magyarovi k víťazstvu v nedeľňajších parlamentných voľbách pre podporu protiruských sankcií. Maďarsko zároveň označil za nepriateľskú krajinu. Uviedol to v pondelok v rozhovore pre ruskú televíziu Vesti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.
„Neposielame žiadne gratulácie nepriateľským krajinám. A Maďarsko je nepriateľská krajina, podporuje sankcie proti nám,“ uviedol Peskov. Vzťahy Ruska s Európskou úniou sa zároveň podľa neho už nemôžu viac zhoršiť, a to ani po tom, ako sa v Maďarsku dostala k moci opozícia. „Nemôžu byť horšie. Horšie to už nejde,“ uviedol.
Peskov však zároveň uviedol, že Rusko je otvorené dialógu s Maďarskom. „Sme otvorení budovaniu dobrých, vzájomne prospešných vzťahov. Budeme naďalej sledovať politiku nového vedenia. V tejto chvíli je ťažké povedať, či zostane pragmatické, alebo bude spolitizované,“ doplnil.
Magyar Rusku aj Číne poďakoval
Magyar sa Rusku a Číne v pondelok poďakoval za akceptovanie výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku, v ktorých jeho strana Tisza porazila vládny Fidesz na čele s dlhoročným premiérom Viktorom Orbánom. Obom krajinám sa poďakoval za to, že sú „otvorené pragmatickej spolupráci, rovnako ako Maďarsko“.
Z neúplných výsledkov hlasovania vyplýva, že Tisza bude mať v parlamente v prepočte 138 z celkovo 199 mandátov, kým Fideszu pripadne 55 a ultrapravicovému hnutiu Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) šesť mandátov.
