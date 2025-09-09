Rusi opäť zabíjali civilistov: Ruské bomby zasiahli Doneckú oblasť vo chvíli, keď si ľudia vyzdvihovali penziu

Ilustračná foto: SITA/AP

Ruský útok zabil najmenej 24 civilistov.

Najmenej 24 ľudí zabil v utorok ruský útok na obec Jarova v Doneckej oblasti, ktorý zasiahol civilistov vo chvíli, keď si vyzdvihovali penzie. Uviedol to v príspevku na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Brutálne krutý ruský vzdušný úder leteckou bombou na vidiecku osadu Jarova v Doneckej oblasti. Priamo na ľudí. Na obyčajných civilistov. Práve v momente, keď sa vyplácali dôchodky,“ uviedol Zelenskyj vo svojom príspevku.

Zabili 24 ľudí

Ukrajinské ministerstvo vnútra uviedlo, že kĺzavá bomba zabila 24 ľudí. Ďalší utrpeli zranenia. Obec Jarova, ktorá leží zhruba osem kilometrov od frontovej línie, mala pred vojnou približne 1 900 obyvateľov.

Hovorca ukrajinskej služby Ukrpošta agentúre AFP potvrdil, že pri útoku bolo poškodené jedno z jej vozidiel a jedného zamestnanca hospitalizovali. Ukrpošta poskytuje služby aj v regiónoch v blízkosti frontu vrátane distribúcie dôchodkov. Moskva sa k útoku hneď nevyjadrila.

Zelenskyj vyzval spojencov Ukrajiny, aby na útok reagovali. „Je potrebná reakcia Spojených štátov. Je potrebná reakcia Európy. Je potrebná reakcia G20. Sú potrebné rázne kroky, aby Rusko prestalo prinášať smrť,“ dodal Zelenskyj.

