Katarom otriaslo niekoľko výbuchov: Izrael zaútočil na Hamas, zasiahol aj obytné budovy

Foto: SITA/AP

Monika Šuchová
TASR
Vedenie Hamasu v exile už dlhodobo sídli v Katare.

V katarskej metropole Dauha bolo v utorok počuť niekoľko výbuchov a podľa svedkov bolo vidno stúpajúci dym. Anonymný izraelský predstaviteľ pre agentúru AP potvrdil, že za útok je zodpovedná izraelská armáda, ktorej cieľom bolo zasiahnuť vedúcich predstaviteľov palestínskeho hnutia Hamas.

Katar útok odsúdil a označil ho za „zbabelý“, píše TASR podľa správy agentúry AP a portálu The Times of Israel (TOI).

Mali zasiahnuť členov vedenia

Izraelská armáda v spoločnom vyhlásení s tajnou službou Šin Bet oznámili, že izraelské vzdušné sily zaútočili na vedenie Hamasu, píše TOI.

„Členovia vedenia, ktorí boli zasiahnutí, roky viedli aktivity teroristickej organizácie a sú priamo zodpovední za masaker zo 7. októbra 2023 a vedenie vojny proti Izraelskému štátu,“ uvádza sa vo vyhlásení s odkazom na začiatok vojny medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy.

Izraelský predstaviteľ pre televíziu Channel 12 vyhlásil, že útok údajne odobril aj americký prezident Donald Trump, dodáva TOI. Podľa predbežných správ nie sú po útoku známe obete alebo zranení.

Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí útok nazval „zjavným porušením všetkých medzinárodných zákonov a noriem… (ktoré) ohrozuje bezpečnosť občanov a obyvateľov Kataru“.

„Katarský štát dôrazne odsudzuje zbabelý izraelský útok, ktorý bol namierený proti obytným budovám, v ktorých bývali viacerí členovia Hamasu v katarskej metropole Dauha,“ uviedol hovorca na platforme X.

AP pripomína, že vedenie Hamasu v exile už dlhodobo sídli v Katare. Táto krajina v Perzskom zálive tiež niekoľko rokov slúži ako sprostredkovateľ v rokovaniach medzi Hamasom a Izraelom.

