Rusi majú dodávať Iránu smrtiacu zbraň: Podľa Zelenského je to „na 100 percent isté“

Foto: SITA/AP

Michaela Olexová
TASR
Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zásobuje Irán dronmi typu Šáhid. Vyjadril sa tak v televízii CNN v rozhovore s Fareedom Zakariom, píše TASR podľa agentúry Reuters.

Podľa Zelenského je „na 100 percent isté“, že Irán použil bezpilotné lietadlá typu Šáhid ruskej výroby na útoky na americké základne na Blízkom východe.

Vyvinul ho Irán, prvýkrát bol použitý počas ruskej invázie na Ukrajinu

Tento typ dronu sa spája aj s ďalšími útokmi na krajiny v regióne, hoci ich výrobcovia nie sú vždy známi.

Dron Šahíd-136 tesne pred útokom. Ilustračná foto: TASR

Ako prvý drony typu Šáhid vyvinul Irán. Ich výroba je pomerne lacná a oproti raketám dokážu ciele zasahovať za zlomok ceny. Po prvýkrát boli vo veľkom rozsahu použité počas ruskej invázie na Ukrajinu. Teherán ich najprv Moskve dodával, teraz však už Rusko vyrába vlastné verzie tohto bezpilotného lietadla.

Do svojho arzenálu už tento typ dronu zakomponovali aj Spojené štáty pod názvom Low-cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vojna ide do rozhodujúcej fázy, vyhlásil izraelský minister. Teherán vypálil balistickú raketu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac