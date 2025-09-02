Rozlúčte sa s letom: Rúti sa k nám dážď a zima, vyťahujte mikiny. Teplota klesne k 20 stupňom, počasie bude ako na hojdačke

Meteorologické leto oficiálne skončilo, no jeho ozvena ešte doznieva vo vzduchu. Meteorologická jeseň odštartovala 1. septembra, no krajinu stále zalieva slnko a teploty pripomínajú vrchol sezóny. Včerajší deň ukázal, že koniec leta nemusí znamenať okamžitý zlom. Namiesto sychravosti prišlo teplo, namiesto hmiel ešte jasná obloha.
Ako upozorňuje portál iMeteo, podobná atmosféra nás čaká aj počas utorka. Vzduch prúdiaci od juhu až juhozápadu udrží teploty vysoko, no od západu sa už blíži studený front, ktorý v popoludňajších hodinách začne počasie postupne meniť. Letný pocit tak čoskoro vystrieda jesennejšia realita.
Letné teploty pokračujú
Počasie zostane aj v utorok prevažne jasné a slnečné. Najteplejšie bude v južných okresoch, kde teplota vystúpi až na +29 °C. V Bratislave sa očakáva okolo +25 °C, v Košiciach do +28 °C. Na severe Slovenska budú teploty nižšie a ortuť sa tam nad +25 °C už nedostane.
V priebehu dňa začne najmä v západnej polovici krajiny pribúdať oblačnosť. K večeru sa môžu v týchto oblastiach vyskytnúť prehánky alebo slabé búrky, ktoré budú súvisieť s príchodom studeného frontu. Pôjde však len o dozvuky oveľa silnejších búrok, ktoré sa vyskytujú západne od nášho územia.
Počas utorka bude fúkať južný vietor s rýchlosťou 15 až 40 km/h, pričom najvýraznejší bude na západe Slovenska. Vietor tak môže znížiť subjektívny pocit tepla, no celkovo bude deň ešte veľmi príjemný.
Streda už prinesie jesennejší scenár
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) ovplyvní v stredu počasie nad Slovenskom rozsiahla tlaková níž nad severovýchodným Atlantikom, spojená so studeným frontom. Na väčšine územia bude oblačno až zamračené, miestami s prechodne zmenšenou oblačnosťou.
V noci sa na východe môžu ešte vyskytnúť len ojedinelé zrážky, no počas dňa bude na mnohých miestach pršať, alebo sa objavia prehánky a ojedinele aj búrky, niektoré môžu byť aj intenzívne.
Teploty klesnú, no stále budú príjemné
Najnižšia nočná teplota v stredu klesne na 18 až 13 °C, v údoliach miestami až na 11 °C. Počas dňa sa teplota vyšplhá na 24 až 29 °C, ale v Trenčianskom a Žilinskom kraji, na Horehroní a miestami aj na Spiši sa očakávajú hodnoty len 19 až 24 °C.
V priebehu stredy bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h. Pri búrkach sa však môže prechodne zosilniť.
