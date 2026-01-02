Rozladilo ju to. Herečka zo Sľubu ostala zdesená po tom, čo zažila na lyžovačke, čo sa stalo? 

Foto: TV Markíza, Instagram.com/kristinasiskova

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Takú skúsenosť nečakala. 

Fanúšikovia, ktorí ju poznajú z obrazoviek ako extrovertnú Andreu Markovú, ktorá je zakaždým v pohode a s úsmevom na tvári, si možno ani neuvedomujú, že aj známe tváre majú chvíle, keď im niečo pokazí náladu alebo ich vyvedie z rovnováhy.

Niečo podobné sa pred pár dňami stalo Kristíne Siskovej, hviezde zo Sľubu, ktorá má za sebou zážitok, ktorý je presne takou situáciou, keď sa ukázalo, že aj počas oddychu a vo voľnom čase môžu prísť nečakané momenty, ktoré zanechajú stopu a zmenia pohľad na bežné dni.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Splnila si svoj sen. Herečka zo Sľubu zažila v tomto roku niečo, čo ešte nikdy predtým
2.
Prezradila zaujímavé plány. Herečka zo Sľubu priznala, čo si želá do roku 2026 a čo ju naučili uplynulé mesiace
3.
Odhalil prekvapivé zistenie. Herec zo Sľubu prezradil svoje zvyky počas Vianoc, v kuchyni má hlavné slovo
Zobraziť všetky články (27)

Zaskočilo ju to

Charizmatická blondínka vypenila po tom, ako trávila chvíle na horách, aby si užila lyžovanie na zasnežených svahoch. Ostala nemilo prekvapená, keď nastala jedna vec, ktorú si nemohla nechať pre seba. Dala o nej vedieť svojim fanúšikom na sociálnej sieti a zároveň sa posťažovala, čo zažila.

Najprv to boli zábery, ako sa teší s emotikonom lyžiara, no jej radosť narušila jedna situácia. „Reality check. 40 minút v rade na lanovku. Keď sa náhodou chystáš dať 70 € za skipas, naozaj to nerob. Za tie isté peniaze si všade v Alpách naozaj kvalitne zalyžuješ, ale toto má od toho na míle ďaleko,“ napísala nahnevane do príbehu na Instagrame.

Vo videu možno vidieť ľudí pred lanovkou v lyžiarskom stredisku Priehyba – Chopok v Jasnej. Na prvý pohľad je zrejmé, že svahy praskali vo švíkoch. „Pre predstavu, na väčšine svahov to vyzeralo dnes takto. Ľad, bubny, počet návštevníkov ďaleko za hranicou kapacity strediska. Nehovoriac o tom, že mnohí precenili svoje lyžiarske schopnosti,“ doplnila.

Čo ju ešte nemilo prekvapilo?

Napriek tomu, že jej to zdvihlo tlak a nahnevalo ju to, vyzdvihla jeden benefit. „Tak aspoň že výhľady stále máme,“ poznamenala. Veľké davy ľudí však tiež ovplyvnili Kristínin odchod. „A teda, na záver sa takto čakalo na jednej zo zastávok na skibus (bohvie dokedy), aby ste potom mohli stáť cca hodinku v kolóne smerom z Jasnej dole,“ uviedla nakoniec.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rok 2026 bude rokom ohnivého KOŇA: Čínskym znameniam zverokruhu prinesie príležitosti aj strasti

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac