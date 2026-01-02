Rozladilo ju to. Herečka zo Sľubu ostala zdesená po tom, čo zažila na lyžovačke, čo sa stalo? 

Fanúšikovia, ktorí ju poznajú z obrazoviek ako extrovertnú Andreu Markovú, ktorá je zakaždým v pohode a s úsmevom na tvári, si možno ani neuvedomujú, že aj známe tváre majú chvíle, keď im niečo pokazí náladu alebo ich vyvedie z rovnováhy.
Niečo podobné sa pred pár dňami stalo Kristíne Siskovej, hviezde zo Sľubu, ktorá má za sebou zážitok, ktorý je presne takou situáciou, keď sa ukázalo, že aj počas oddychu a vo voľnom čase môžu prísť nečakané momenty, ktoré zanechajú stopu a zmenia pohľad na bežné dni.
Zaskočilo ju to
Charizmatická blondínka vypenila po tom, ako trávila chvíle na horách, aby si užila lyžovanie na zasnežených svahoch. Ostala nemilo prekvapená, keď nastala jedna vec, ktorú si nemohla nechať pre seba. Dala o nej vedieť svojim fanúšikom na sociálnej sieti a zároveň sa posťažovala, čo zažila.
Najprv to boli zábery, ako sa teší s emotikonom lyžiara, no jej radosť narušila jedna situácia. „Reality check. 40 minút v rade na lanovku. Keď sa náhodou chystáš dať 70 € za skipas, naozaj to nerob. Za tie isté peniaze si všade v Alpách naozaj kvalitne zalyžuješ, ale toto má od toho na míle ďaleko,“ napísala nahnevane do príbehu na Instagrame.
Vo videu možno vidieť ľudí pred lanovkou v lyžiarskom stredisku Priehyba – Chopok v Jasnej. Na prvý pohľad je zrejmé, že svahy praskali vo švíkoch. „Pre predstavu, na väčšine svahov to vyzeralo dnes takto. Ľad, bubny, počet návštevníkov ďaleko za hranicou kapacity strediska. Nehovoriac o tom, že mnohí precenili svoje lyžiarske schopnosti,“ doplnila.
Čo ju ešte nemilo prekvapilo?
Napriek tomu, že jej to zdvihlo tlak a nahnevalo ju to, vyzdvihla jeden benefit. „Tak aspoň že výhľady stále máme,“ poznamenala. Veľké davy ľudí však tiež ovplyvnili Kristínin odchod. „A teda, na záver sa takto čakalo na jednej zo zastávok na skibus (bohvie dokedy), aby ste potom mohli stáť cca hodinku v kolóne smerom z Jasnej dole,“ uviedla nakoniec.
