Rok 2026 bude rokom ohnivého KOŇA: Čínskym znameniam zverokruhu prinesie príležitosti aj strasti

Nový rok je tu, no ten čínsky sa začne o čosi neskôr. Stále tak máte čas pripraviť sa naň. V súčasnosti ešte posledné týždne zažívame rok dreveného Hada. Ten bol, ako už z označenia vyplýva, najviac priaznivým najmä pre hadov. Rok 2026 prinesie najviac príležitostí pre ľudí narodených v znamení Koňa.
Čínsky horoskop má, tak ako ten klasický, hneď niekoľko znamení. Tie sa však nedelia podľa mesiaca narodenia, ale roku. Rok 2026 bude rokom ohnivého Koňa, ako upozornil portál traveloka, a najviac tak bude priať ľuďom narodeným v rokoch 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 či 2014.
Potkan (1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
Múdry a vynaliezavý Potkan berie rok Koňa ako obdobie pohybu a obnovy. Ohnivá energia Koňa môže kolidovať s vodnou povahou Potkana, čo znamená, že schopnosť prispôsobiť sa a trpezlivosť budú nevyhnutné.
- Kariéra: Nové pracovné pozície sa môžu objaviť rýchlo – buďte flexibilní a vyhýbajte sa dramatickým situáciám v práci.
- Financie: Financie budú spočiatku kolísať, ale starostlivým plánovaním sa situácia zlepší.
- Láska: Možné vzrušujúce, ale krátkodobé vzťahy; úprimnosť posilňuje existujúce väzby.
- Zdravie: Uprednostňujte odpočinok a relaxáciu.
Byvol (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
Spoľahlivý Byvol sa musí prispôsobiť rýchlemu tempu Koňa. Hoci to môže byť znepokojujúce, tento horoskop na rok 2026 odmeňuje flexibilitu.
- Kariéra: Príležitosti sa naskytnú po prejavení iniciatívy.
- Bohatstvo: Šetrite na cestovanie alebo rodinné ciele.
- Láska: Trpezlivosť prináša harmóniu.
- Zdravie: Starajte sa o kĺby a kosti.
Tiger (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Pre Tigrov bude rok 2026 viac než prosperujúci. Energia čínskeho zverokruhu v tomto roku posilní ich sebavedomie a charizmu.
- Kariéra: Líderstvo zažiari, zvážte začatie nových projektov.
- Bohatstvo: Výborné pre podnikanie, ale kontrolujte výdavky.
- Láska: Čakajú vás vášnivé stretnutia.
- Zdravie: Zostaňte aktívni na čerstvom vzduchu.
Zajac (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
V roku 2026 budú mať Zajace pocit, že sa nikdy nezastavia, keďže pre nich pôjde veľmi rýchlo. Mali by sa preto uistiť, že zvládnu príval emócií s tým spojený a nájsť si kotvu, ktorá ich bude držať nohami pevne na zemi.
- Kariéra: Snažte sa zvládať pracovnú nálož s pokojom.
- Bohatstvo: Vyhýbajte sa impulzívnym výdavkom.
- Láska: Znovu sa naučte zbližovať s inými a praktizujte sebalásku.
- Zdravie: Pomáhajú bylinkové čaje a odpočinok.
Drak (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Rok koňa 2026 posilní prirodzené vodcovské schopnosti a charizmu Draka.
- Kariéra: Čaká vás uznanie a povýšenie.
- Bohatstvo: Investície do technológií alebo nehnuteľností sa oplatia.
- Láska: Udržujte rovnováhu medzi prácou a láskou.
- Zdravie: Dávajte pozor na mierne problémy s hrdlom.
Had (1965, 1977, 1989, 2001)
Znameniu Hada nebude chýbať v roku 2026 elán do života, no zároveň ich bude po celý čas sprevádzať múdrosť, vďaka ktorej sa vyhnú chybám.
- Kariéra: Zmeny v kariére vedú k dlhodobým ziskom.
- Bohatstvo: Strategické investície prinášajú úspech.
- Láska: Čaká vás hlboký, zmysluplný romantický vzťah.
- Zdravie: Stres zvládajte prechádzkami v prírode.
Nahlásiť chybu v článku