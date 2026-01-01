Rok 2026 bude rokom ohnivého KOŇA: Čínskym znameniam zverokruhu prinesie príležitosti aj strasti

Foto: interez

Dana Kleinová
Hoci čínsky kalendár začína neskôr, ako sme zvyknutí, už čoskoro aj v ňom započne zmena a do popredia vystúpi kôň.

Nový rok je tu, no ten čínsky sa začne o čosi neskôr. Stále tak máte čas pripraviť sa naň. V súčasnosti ešte posledné týždne zažívame rok dreveného Hada. Ten bol, ako už z označenia vyplýva, najviac priaznivým najmä pre hadov. Rok 2026 prinesie najviac príležitostí pre ľudí narodených v znamení Koňa. 

Čínsky horoskop má, tak ako ten klasický, hneď niekoľko znamení. Tie sa však nedelia podľa mesiaca narodenia, ale roku. Rok 2026 bude rokom ohnivého Koňa, ako upozornil portál traveloka, a najviac tak bude priať ľuďom narodeným v rokoch 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 či 2014.

Foto: Pixabay

Potkan (1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Múdry a vynaliezavý Potkan berie rok Koňa ako obdobie pohybu a obnovy. Ohnivá energia Koňa môže kolidovať s vodnou povahou Potkana, čo znamená, že schopnosť prispôsobiť sa a trpezlivosť budú nevyhnutné.

  • Kariéra: Nové pracovné pozície sa môžu objaviť rýchlo – buďte flexibilní a vyhýbajte sa dramatickým situáciám v práci.
  • Financie: Financie budú spočiatku kolísať, ale starostlivým plánovaním sa situácia zlepší.
  • Láska: Možné vzrušujúce, ale krátkodobé vzťahy; úprimnosť posilňuje existujúce väzby.
  • Zdravie: Uprednostňujte odpočinok a relaxáciu.

Byvol (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Spoľahlivý Byvol sa musí prispôsobiť rýchlemu tempu Koňa. Hoci to môže byť znepokojujúce, tento horoskop na rok 2026 odmeňuje flexibilitu.

  • Kariéra: Príležitosti sa naskytnú po prejavení iniciatívy.
  • Bohatstvo: Šetrite na cestovanie alebo rodinné ciele.
  • Láska: Trpezlivosť prináša harmóniu.
  • Zdravie: Starajte sa o kĺby a kosti.

Tiger (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Pre Tigrov bude rok 2026 viac než prosperujúci. Energia čínskeho zverokruhu v tomto roku posilní ich sebavedomie a charizmu.

  • Kariéra: Líderstvo zažiari, zvážte začatie nových projektov.
  • Bohatstvo: Výborné pre podnikanie, ale kontrolujte výdavky.
  • Láska: Čakajú vás vášnivé stretnutia.
  • Zdravie: Zostaňte aktívni na čerstvom vzduchu.

Zajac (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

V roku 2026 budú mať Zajace pocit, že sa nikdy nezastavia, keďže pre nich pôjde veľmi rýchlo. Mali by sa preto uistiť, že zvládnu príval emócií s tým spojený a nájsť si kotvu, ktorá ich bude držať nohami pevne na zemi.

  • Kariéra: Snažte sa zvládať pracovnú nálož s pokojom.
  • Bohatstvo: Vyhýbajte sa impulzívnym výdavkom.
  • Láska: Znovu sa naučte zbližovať s inými a praktizujte sebalásku.
  • Zdravie: Pomáhajú bylinkové čaje a odpočinok.

Drak (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Rok koňa 2026 posilní prirodzené vodcovské schopnosti a charizmu Draka.

  • Kariéra: Čaká vás uznanie a povýšenie.
  • Bohatstvo: Investície do technológií alebo nehnuteľností sa oplatia.
  • Láska: Udržujte rovnováhu medzi prácou a láskou.
  • Zdravie: Dávajte pozor na mierne problémy s hrdlom.

Had (1965, 1977, 1989, 2001)

Znameniu Hada nebude chýbať v roku 2026 elán do života, no zároveň ich bude po celý čas sprevádzať múdrosť, vďaka ktorej sa vyhnú chybám.

  • Kariéra: Zmeny v kariére vedú k dlhodobým ziskom.
  • Bohatstvo: Strategické investície prinášajú úspech.
  • Láska: Čaká vás hlboký, zmysluplný romantický vzťah.
  • Zdravie: Stres zvládajte prechádzkami v prírode.

Kôň (1966, 1978, 1990, 2002)

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac