Rozhodla sa pre veľký krok v živote. Jasmina Alagič čelila neľahkej výzve a prvýkrát zažila jednu vec, čo sa stalo?

Jana Petrejová
Nakoniec jej zmena dobre padla.

Sympatická brunetka má za sebou zaujímavé dni. Nešlo však o všedné chvíle, ale momenty, na ktoré si zrejme bude pamätať ešte veľmi dlho. Prirodzene, že na dovolenky chodila vždy so svojím synom, no tentokrát nastala zmena. A hoci je jej Sanel dnes už doma, zjavne to bola pre ňu zaujímavá skúsenosť. Lomcovali ňou emócie, ktoré si nemohla nechať pre seba. 

Keď sa v človeku miešajú rôzne pocity, jedným zo spôsobov, ako sa s nimi popasovať, je dať ich von, nech sa mu uľaví. Pravdepodobne bola na tom rovnako aj moderátorka Jasmina Alagič, ktorá sa podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti o to, čo nastalo. „Priatelia, rozhodli sme sa pre veľký krok v našom živote, a teda moji chalani idú prvýkrát spolu na chalanskú jazdu do Opatije,“ priznala manželka rapera Rytmusa.

Stala sa z nej slamená vdova

A hoci sa to snažila zobrať s úsmevom, celá situácia ju jednoducho dojala. „Neviem, či to prežijem bez vás… Budete mi strašne chýbať. Umrie mi srdce,“ uviedla Jasmina vo videu na Instagrame. Našťastie, svoj zmysel pre humor nestratila a snažila sa na to pozrieť z tej pozitívnej stránky.

„Hlási sa vám slamená vdova, či ako sa to povie. Počúvajte, pýtate sa ma a milujem, aký extrémny záujem je o moju opustenú osobu. Ja sa naozaj nestačím čudovať, kto každý si robí starosti o mňa, keď som v týchto dňoch sama. Ale je to hrozne milé. Musím povedať, že ste strašne zlatí, lebo viete, že za tých šesť rokov je to prvýkrát, keď som ja takto bez dieťaťa vtedy, keď nepracujem,“ zdôverila sa moderátorka.

Ako ďalej pokračovala, jej manžel Patrik Rytmus Vrbovský vraj so Sanelom sám na dovolenke ešte nebol, preto mu chcela dopriať čas so synom. „Ja som s malým nonstop, vôbec sa nesťažujem, ja som si to tak vybrala, milujem s ním byť, ale naozaj som presvedčená o tom, že ten chalanský čas, tým, že ja s malým chodím na dovolenky stále, hovorím, mal pár týždňov, keď sme boli prvýkrát sami, ale Paťo s ním nebol ešte ani raz. A keď vidím, ako sa tam majú, je to že super. Proste mama otca nenahradí, otec mamu nenahradí, tak to je,“ doplnila.

Čo robila bez muža a syna?

