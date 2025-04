Ross z Priateľov priznal, že po skončení seriálu si nedokázal pozrieť ani jednu epizódu: Odpor k šou mu zmenila táto osoba

Desať rokov bol súčasťou jedného z najúspešnejších seriálov všetkých čias, no po jeho skončení si nepozrel ani jedinú epizódu. Dlhé roky mal voči sitkomu zvláštny odstup, až kým neprišla jedna nečakaná situácia, ktorá úplne obrátila jeho pohľad.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Komediálny sitkom Priatelia (Friends) patrí medzi najikonickejšie seriály všetkých čias. Šou sa vysielala v rokoch 1994 až 2004, pričom vzniklo 10 sérií a získala si srdcia divákov po celom svete. Seriál sa vysielal vo viac ako 100 krajinách a dodnes si udržiava obrovskú popularitu medzi staršími aj mladšími generáciami.

Jeden z hlavných predstaviteľov — David Schwimmer, ktorý stvárnil Rossa Gellera, prezradil, že po skončení seriálu nebol schopný pozerať ani jednu epizódu, ako píše web Unilad. Okrem iného bola dôvodom aj jeho osobná averzia voči ústrednej piesni I´ll Be There For You od skupiny The Rembrandts.

Schwimmer v podcaste Making A Scene prezradil, že keď seriál skončil, tak to pre neho znamenalo posunúť sa ďalej a nevracať sa späť k tomu, čo bolo. Tiež priznal, že len počuť úvodnú znelku Priateľov bolo pre neho frustrujúce, pretože ju roky neustále hrali na každej talkshow, či inom verejnom podujatí, kde ho uvádzali.

Postoj k seriálu mu zmenila až jeho dcéra

Avšak všetko sa zmenilo, keď jeho dcéra Cleo, ktorá má v súčasnosti 14 rokov, objavila Priateľov a úplne si ich zamilovala. „Asi v deviatich rokoch začala sledovať seriál. Ja som si pripravoval raňajky a zrazu som počul jej smiech. V tej chvíli sa môj vzťah k šou aj k ústrednej piesni úplne zmenil,“ priznal herec.

Schwimmer dodal, že byť otcom je jeho najväčšou životnou radosťou a vidieť, ako jeho dcéra miluje Priateľov, mu umožnilo znovu si tento seriál vychutnať. Hoci koniec Priateľov bol pre neho prirodzený a cítil sa naň pripravený, dnes už s láskou a so smútkom spomína na túto úžasnú životnú kapitolu.