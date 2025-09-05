Romantika z Love Islandu pokračuje: Trabo požiadal Kiki o ruku na Tenerife, ich video plné lásky vás dojme

Láska, ktorá sa zrodila pred televíznymi kamerami, píše svoj ďalší veľký príbeh. Jeden z najobľúbenejších párov šou Love Island sa rozhodol, že po roku spoločnej cesty urobí ďalší životný krok.
Na Instagrame Michal Trabalík alias Trabo napísal popis k videu, v ktorom Kristínu žiada o ruku: „Budúci Mr. & Mrs. Trabalík“, čím potvrdil radostnú správu o zásnubách.
Romantické zásnuby na ostrove lásky
Michal Trabalík pokľakol pred Kristínu Víglaskú, známu ako Kiki, priamo na Tenerife, kde sa aktuálne natáča nová séria šou Love Island. Tento okamih sa stal symbolickým pokračovaním ich cesty, ktorá sa začala práve vo vile lásky. Kristínu tento krok dojal k slzám a na osudovú otázku odpovedala jasným „áno“.
Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na ďalšiu svadbu, ktorá potvrdí, že ich obľúbená dvojica to s láskou myslí naozaj vážne.
