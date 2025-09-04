Ľadová skúška herečky Moniky Hilmerovej: Nakrúcanie seriálu V zovretí ju dostalo na hranicu síl

Herectvo nie je len o pekných záberoch pred kamerou. Často si vyžaduje veľa síl, ako fyzicky, tak aj psychicky, a až potom z toho na obrazovke vznikne scéna, ktorá diváka chytí za srdce.
Na Instagrame napísala herečka Monika Hilmerová príspevok V zovretí, v ktorom sa podelila o zákulisie nakrúcania. Prezradila, že scéna vznikala ešte na jar, keď bola voda v jazere mimoriadne studená, no napriek tomu ju zvládla a naplno prežila cez emócie svojej postavy.
Ľadová voda a silný príbeh
Nakrúcanie sa odohrávalo ešte počas chladných jarných mesiacov, keď voda v jazere pripomínala skôr zimné kúpanie. Pre Hilmerovú to však nebola prekážka – celá sa ponorila do emócií postavy matky, ktorá v beznádejnej chvíli bojuje o život svojho dieťaťa.
„Točili sme to na jar, tuším bol ešte len apríl a v jazere bola riadne studená voda. Ale bolo to také akčné a natoľko som sa vžila do zúfalej situácie matky, ktorej sa pokúsila utopiť jej dcéra, že som tú ľadovú vodu jazera ani nevnímala,“ napísala herečka.
