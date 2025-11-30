Romantický vianočný seriál je totálnym hitom a možno ste o ňom ani nepočuli: Má hodnotenie 81 %, dá sa pozrieť za deň

Foto: Netflix

Lucia Mužlová
Na Netflix prichádza ďalšia séria a my sa nevieme dočkať.

Dnes je prvá adventná nedeľa a ak hľadáte tip na neokukaný program na streame, máme pre vás tip. Seriál Home for Christmas alebo teda Vianoce u našich (po nórsky Hjem til jul) nájdete na Netflixe a je to naozaj skrytý klenot, o ktorom ste možno ani netušili. Na ČSFD má hodnotenie 81 % a dá sa pozrieť pomerne rýchlo, keďže každá epizóda má v priemere 30 minút.

Ešte lepšou správou je, že vonku sú prvé dve série, každá má šesť častí a prichádza ďalšia, v poradí tretia séria. Tá bude dostupná na Netflixe už 12. decembra a teda ak si chcete tento romantický vianočný seriál pozrieť, je správny čas začať.

Záber zo seriálu Vianoce u našich Foto: Netflix

Johanne zažíva situácie, s ktorými sa vie stotožniť každý

Ide o nórsky seriál, no jazyk v tomto prípade nebude žiadny problém a popravde, to, že nejde o americkú rom-com je v tomto prípade osviežujúce. Na streamovaciu platformu prišiel v roku 2019 a práve tým, že je európsky, možno ho mnohí diváci prehliadli. Spracúva príbeh ženy, jej rodiny, lásky, ale aj tlaku, ktorý prichádza s tým, čo od nás očakáva spoločnosť. Seriál balansuje medzi humorom, romantikou a realitou toho, ako dnes vyzerá hľadanie partnera.

Tridsiatnička Johanne je zdravotná sestra a okamžite si vás získa, keďže zažíva situácie, ktoré mnohým nebudú cudzie a divák sa vie s nimi ľahko stotožniť. Hlavnou témou je, že je stále slobodná. Práve rodina a priatelia si veľmi želajú, aby si už niekoho našla a usadila sa. Aj preto rodine sľúbi, že na Vianoce si domov privedie priateľa. Od tohto momentu začína Johanne randiť a chce nájsť „toho pravého“. Ide o príbeh o hľadaní lásky, ale aj o sebaprijatí, očakávaniach a o tom, čo pre nás znamená byť šťastní.

Ak hľadáte seriálový tip, ktorý je ľahký, vianočne naladený, plný humoru a pritom sa vie dotknúť aj citlivejších tém, Home for Christmas je presne ten titul, ktorý by ste mali zaradiť do svojho decembrového playlistu. Dej je realistický, hlavná hrdinka sympatická a v situáciách, ktoré zažíva, sa určite nájdete.

