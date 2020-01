Rodiny sú uväznené v ľadovom pekle. Po tom, čo v irkutskom paneláku prasklo potrubie, sa nemajú kam presťahovať

Napriek tomu už teraz mnohí z nás túžia po prvých jarných lúčoch slnka. Predstavte si však, že by ste mali žiť v ruskom meste Irkutsk, kde sa následkom prasknutého potrubia premení celý panelák na ľadové peklo.

Obyvatelia musia čeliť krutým mrazom



Irkutsk je mesto nachádzajúce sa v južnej Sibíri, len niekoľko desiatok kilometrov od jazera Bajkal. Mesto má podľa záznamov z roku 2012 niečo vyše 600 000 obyvateľov, spolu so svojou aglomeráciou má však až 1,1 milióna obyvateľov, vďaka čomu sa radí medzi tie najväčšie na Sibíri.

Oblasť sa vyznačuje tým, že jej obyvatelia sa musia neraz vyrovnávať s extrémnymi výkyvmi teplôt, od -40°C v zimných mesiacoch až po takmer 38°C počas letného obdobia. Momentálne sa teplota v Irkutsku pohybuje od -12°C až po -16°C, následkom čoho obyvateľov jedného obytného bloku sužuje veľké trápenie. V starom paneláku, kde žijú štyri rodiny, totiž prasklo vodovodné potrubie, následkom čoho sa miesto premenilo na jeden veľký kus ľadu.

Ako píše portál Metro, budova pôvodne slúžila ako internát pre vojenskú školu, kde žili aj jej zamestnanci. V roku 2009 bola škola zavretá a väčšina obyvateľov sa odsťahovala, niekoľko rodín sa však rozhodlo zostať. Mesto preto nemohlo budovu celkom odstrihnúť a tak tu niekoľko rodín aj naďalej malo kúrenie a teplú vodu. Prvé problémy s obytným blokom sa začali objavovať už pred časom, dnes je však celá budova obklopená ľadom. Ten sa dostal už aj dovnútra a premenil bývalý internát na ľadové peklo.

Mesto situáciu riešiť odmieta

V bloku bývajú aj malé deti a rodiny sa museli s prosbou o pomoc obrátiť na mesto a príslušné úrady. Aj keď je miesto neobývateľné, nemôžu ho opustiť, nemajú totiž kam ísť a dúfajú, že od mesta dostanú náhradné ubytovanie. Zdá sa totiž, že potrubie tak skoro nikto opraviť nepríde a rodiny by v krutých podmienkach museli prečkať celú zimu.

Ako uvádza portál Novinky.cz, budova bývalého internátu nepatrí mestu, jeho vedenie sa preto rozhodlo nezasahovať a opravu potrubia neriešiť. Podľa Ministerstva obrany však budova prešla pod správu mesta ešte v roku 2016. Obyvatelia hľadajú pomoc, kde môžu, dokonca napísali list do Moskvy. Tam im však nijak nepomohli a tvrdia, že problém musí vyriešiť mesto Irkutsk.

Do situácie sa rozhodol zasiahnuť aj gubernátor Sergej Jeroščenko. Ten rodinám odporúčal, aby sa čo najskôr obrátili na súd a preukázali, že v obytnom bloku ostali bývať právom. To by malo vedenie mesta prinútiť, aby rodinám v dohľadnej dobe zabezpečilo náhradné bývanie. Problémom však je, že rodiny nemajú nájomné zmluvy a doteraz neplatili ani účty za spotrebované energie, keďže nebolo jasné, komu budova patrí. V krutých mrazoch však rodiny už dlho čakať nemôžu, obávajú sa, že v zamrznutých bytoch prídu o život.