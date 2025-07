Robiť skrytú kameru sa mu vypomstilo. Nebezpečný žart a obľúbená relácia poznačili Olivera Andrásyho do konca života

Legendárny zabávač Oliver Andrásy sa preslávil ostrým jazykom aj nezabudnuteľnými reláciami. Skúsenosti zo slávnej šou Čo dokáže ulica však zanechali stopu, ktorá ovplyvňuje jeho dôveru v ľudí dodnes.

Ako prezradil pre portál Topky, Andrásy si všíma, že dnešná doba čoraz menej praje priamym a čestným postojom. Ľudia sa podľa neho boja konfliktov, vyhýbajú sa zodpovednosti a radšej taktizujú, než by povedali pravdu. On sám sa považuje za výnimku – otvorenosť si vraj zachoval aj napriek tomu, že ho jeho minulosť naučila byť mimoriadne ostražitým. Práve nebezpečné situácie, ktoré zažil počas nakrúcania skrytej kamery, z neho spravili človeka, ktorý dnes podozrieva aj vlastný tieň.

Rytierstvo v modernej dobe? Skôr rarita než norma

Andrásy verí, že čestnosť a odvaha by mali byť základnou výbavou každého muža. Dnes je to však podľa neho skôr výnimka než pravidlo. „Ľudia sa stávajú takými alibistickými. To je taká doba, že každý dáva radšej vyhýbavú odpoveď, nejde priamo do konfliktu,“ skonštatoval otvorene.

Za seba však tvrdí, že sa nikdy nebál povedať svoj názor nahlas, a to aj vtedy, keď to nebolo populárne. „Ja som v tomto možno výnimka, že poviem pomerne tvrdo, čo si myslím. V tomto by som povedal, že mám čisté svedomie voči stavu rytierskemu,“ dodal s typickým nadhľadom.

Zažil nepríjemný zážitok so značkami