Rezort nebol schopný urobiť nápravu: Tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi, tvrdí ÚVO

Lucia Mužlová
TASR
Tender na záchranky je témou posledných dní.

Ministerstvo zdravotníctva SR podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pripravilo tender na záchranky v rozpore s európskymi predpismi. Úrad podotkol, že existenciu rozporu deklarovala Európska únia ešte v roku 2020 v reakcii na predošlý tender.

Rezort podľa úradu odvtedy nebol schopný upraviť zdravotnícke zákony podľa európskych predpisov. TASR o tom informoval hovorca ÚVO Michal Dzurjanin.

Legislatíva sa neriešila dlhodobo

Súčasná situácia súvisiaca s výberom prevádzkovateľa 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je podľa predsedu ÚVO Petra Kuboviča dôsledkom dlhodobo neriešených nedostatkov slovenskej legislatívy. „Počas uplynulých piatich rokov nebol rezort zdravotníctva schopný pripraviť potrebnú úpravu zdravotníckych zákonov tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi Európskej únie v oblasti verejného obstarávania,“ uviedol.

Pripomenul, že EÚ v roku 2020 zdôraznila, že pravidlá verejného obstarávania Európskej únie sú záväzné pre štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a potenciálne aj pre zvyšné súkromné zdravotné poisťovne pri zabezpečovaní služieb sanitárnych vozidiel pohotovostného charakteru. „To znamená, že kontrakty na služby sanitárnych vozidiel pohotovostného charakteru môžu byť uzavreté len v prípade, ak im predchádzalo súťažné konanie,“ vysvetlil Kubovič.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Intenzívnu komunikáciu v tejto záležitosti podľa jeho slov začal ešte vtedajší predseda úradu Miroslav Hlivák s exministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Následne vznikla pracovná skupina z odborníkov, ktorá mala pripraviť nové znenie predpisov a harmonogram legislatívneho procesu. Zároveň ÚVO na základe viacerých podnetov začal kontrolu tendra po uzatvorení zmluvy.

V septembri 2020 Hlivák apeloval na ministra Krajčího, aby zabezpečil vyššiu súčinnosť odborníkov rezortu, keďže k stretnutiu pracovnej skupiny nedošlo niekoľko mesiacov. To sa uskutočnilo o mesiac neskôr. Ministerstvo zároveň v tom čase informovalo Európsku komisiu, že návrh zákona bude vypracovaný do konca roka 2021, následne bude predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a po schválení vládou bude predložený do Národnej rady SR s predpokladanou účinnosťou od 1. januára 2023.

Pod Lengvarským sa pracovná skupina nestretla

Po odchode Krajčího a nástupe exministra Vladimíra Lengvarského sa podľa ÚVO pracovná skupina napriek apelom nestretla ani raz. Nová pracovná skupina rokovala až v júni 2022. „V novembri 2022 do funkcie predsedu ÚVO nastúpil Peter Kubovič. Úrad pod jeho vedením pokračoval v kontrole tendra z roku 2019. Časovo náročný prvostupňový proces uzavrel odbor dohľadu vydaním rozhodnutia s rozsahom 714 strán, v ktorom konštatoval, že došlo k porušeniu zákona.

Foto: TASR

Voči tomu sa odvolali Všeobecná zdravotná poisťovňa aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Rada ÚVO ako odvolací orgán o týchto odvolaniach na troch zasadnutiach zatiaľ nerozhodla,“ priblížil Dzurjanin s tým, že rada si vyžiadala znalecký posudok u odborníka na medzinárodné a európske právo.

„Rozhodnutie prvostupňového orgánu sme nemohli komentovať, pretože nie je právoplatné. Súčasného ministra Kamila Šaška (Hlas-SD) sme však listom z marca upozornili, že aj napriek prijatým úpravám zdravotníckej legislatívy jej rozpor s európskym právom v oblasti verejného obstarávania naďalej pretrváva,“ zdôraznil Kubovič. Deklaroval, že úrad je naďalej pripravený spolupracovať s rezortom zdravotníctva na potrebnej úprave legislatívy.

