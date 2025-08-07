Huliakove trampoty s medveďmi nekončia: Minister športu opäť čelí pokute. Porušil pravidlá, prezradila ho fotka

Ilustračná foto: Foto: TASR - Martin Baumann / Frank Vassen from Brussels, Belgium, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Rudolf Huliak opäť dostal pokutu, Poľovnícky spolok Očová porušil pravidlá v prípade medvedice.

Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak čelí ďalšej pokute od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorá sa týka medvedice, ktorú zastrelil minulý rok. Táto medvedica sa stala predmetom kontroverzie, keď sa objavila na fotkách z jeho 50. narodenín, kde ju vystavil ako vypreparovaný trofejový kus. Fotografiu šíril na Telegrame.

Pokuta pre Poľovnícky spolok Očová

Pokuta, ktorú udelila inšpekcia Poľovníckemu spolku Očová, ktorý minister vedie, je v tomto prípade 500 eur. Aj keď ide o relatívne nízku sumu, ktorá ministra zrejme veľmi nezabolí, v prípade závažnejšieho porušenia pravidiel môže pokuta dosiahnuť až 33 000 eur. Televízia Markíza informovala, že táto sankcia je ďalším prípadom opakovaného porušovania pravidiel zo strany Huliaka a jeho spolku.

Foto: Telegram

Podľa inšpekcie bola medvedica usmrtená v rámci manažmentu populácie medveďa hnedého, čo je legálne, no problém nastal v tom, že minister nepredložil výnimku na držbu neživého chráneného živočícha, čo je povinnosťou pri vystavovaní takýchto zvierat.

Opakované porušenie pravidiel

Tento incident nie je prvýkrát, čo Huliak a jeho poľovnícky spolok dostali pokutu za porušenie predpisov. V minulosti už boli potrestaní podobnou pokutou vo výške 500 eur za podobný prešľap. Napriek tomu, že pokuty za tento delikt môžu byť veľmi vysoké, zdá sa, že ministrovi to nebránilo v ďalšom porušení pravidiel.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hudobný svet v slzách, odišla ďalšia rocková legenda: Vo veku 75 rokov zomrel známy hudobník,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete
Schyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiuSchyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiu
Odborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sexOdborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sex
Zarábal 1,20 týždenne, stal sa však z neho jeden z najbohatších ľudí planéty: Andrew Carnegie chcel zomrieť chudobnýZarábal 1,20 týždenne, stal sa však z neho jeden z najbohatších ľudí planéty: Andrew Carnegie chcel zomrieť chudobný
Ľudia museli v roku 1953 odovzdať peniaze, dostali ruské nepodarky. Zadarmo sme sa čvachtali v liečivom prameniĽudia museli v roku 1953 odovzdať peniaze, dostali ruské nepodarky. Zadarmo sme sa čvachtali v liečivom prameni

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac