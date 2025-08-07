Huliakove trampoty s medveďmi nekončia: Minister športu opäť čelí pokute. Porušil pravidlá, prezradila ho fotka

Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak čelí ďalšej pokute od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorá sa týka medvedice, ktorú zastrelil minulý rok. Táto medvedica sa stala predmetom kontroverzie, keď sa objavila na fotkách z jeho 50. narodenín, kde ju vystavil ako vypreparovaný trofejový kus. Fotografiu šíril na Telegrame.
Pokuta pre Poľovnícky spolok Očová
Pokuta, ktorú udelila inšpekcia Poľovníckemu spolku Očová, ktorý minister vedie, je v tomto prípade 500 eur. Aj keď ide o relatívne nízku sumu, ktorá ministra zrejme veľmi nezabolí, v prípade závažnejšieho porušenia pravidiel môže pokuta dosiahnuť až 33 000 eur. Televízia Markíza informovala, že táto sankcia je ďalším prípadom opakovaného porušovania pravidiel zo strany Huliaka a jeho spolku.
Podľa inšpekcie bola medvedica usmrtená v rámci manažmentu populácie medveďa hnedého, čo je legálne, no problém nastal v tom, že minister nepredložil výnimku na držbu neživého chráneného živočícha, čo je povinnosťou pri vystavovaní takýchto zvierat.
Opakované porušenie pravidiel
Tento incident nie je prvýkrát, čo Huliak a jeho poľovnícky spolok dostali pokutu za porušenie predpisov. V minulosti už boli potrestaní podobnou pokutou vo výške 500 eur za podobný prešľap. Napriek tomu, že pokuty za tento delikt môžu byť veľmi vysoké, zdá sa, že ministrovi to nebránilo v ďalšom porušení pravidiel.
