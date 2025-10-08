Revolúcia v slovenských obchodoch, plňte košíky: Nečakane zlacňuje táto potravina, prednedávnom pritom trhala rekordy

Ilustračná foto: TASR (Jaroslav Novák)

Roland Brožkovič
Podľa odborníkov môže za tento pozitívny jav súhra viacerých faktorov.

Výrazné zdražovanie v obchodoch je trendom posledných rokov a vláda Roberta Fica nevyzerá, že by sa s tým chystala niečo robiť, ba práve naopak. Od nového roka príde v dôsledku konsolidácie ďalšia vlna zdražovania a v týchto časoch vždy poteší, keď sa nájde potravina, ktorá z nejakého dôvodu s cenou klesá.

Takouto potravinou sa teraz stáva maslo. To sa paradoxne pred rokom predávalo za rekordné ceny, ktoré neraz prekonali aj 4 eurá, no teraz je všetko inak. Ako informujú TVNoviny, cena masla išla v posledných týždňoch dole o desiatky percent a stále klesá. V obchodoch teraz dokonca nájdete 250-gramové balenia s cenovkou pod dve eurá.

Dobré vyhliadky

Podľa odborníkov môže za tento pozitívny jav súhra viacerých faktorov, najmä dostatočná produkcia, počasie či absencia ochorení zvierat. Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš očakáva, že cena masla sa v najbližších týždňoch zastabilizuje a ak sa nič neočakávané nestane, ceny počas Vianoc budú nižšie ako minulý rok.

