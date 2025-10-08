Slovákom pribudnú nové možnosti v cestovaní: Známa letecká spoločnosť spúšťa ďalšiu linku, letenka stojí len 14,99

Roland Brožkovič
SITA
Lietať sa bude v oboch smeroch dvakrát týždenne a letenky sú už v predaji.

Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air v poslednej dobe výrazne rozširuje svoje pôsobenie na Slovensku a po augustovom oznámení 12 nových liniek teraz pribudne ďalšia, tentoraz v Poprade.

Už od 26. decembra 2025 začne dopravca lietať na pravidelnej linke z popradského letiska do poľského mesta Gdansk, informujú Aktuality. Lietať sa bude v oboch smeroch dvakrát týždenne a letenky sú už v predaji. Ceny jednosmernej sa zatiaľ pohybujú na úrovni 14,99 eura a let by mal trvať približne 80 minút.

Veľké rozšírenie

Spoločnosť pritom iba v auguste oznámila, že od 14. novembra 2025 otvorí svoju základňu na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Rozmiestni na nej dve lietadlá Airbus A321neo s kapacitou 239 sedadiel a spustí 12 úplne nových pravidelných liniek, čo by podľa letiska malo zvýšiť ročný počet odbavených cestujúcich z dvoch na približne tri milióny.

Nové spojenia povedú od polovice novembra, resp. decembra do Atén, Alicante, Barcelony, Malagy, Bazileja, Lamezie Terme, Neapola, Palerma, Nišu, Plovdivu, Varny a Osla. Spolu s už oznámenou linkou do Bukurešti, ktorá začne premávať 28. októbra, tak Wizz Air otvorí v tomto roku z Bratislavy 13 nových destinácií.

Dopravca bude zo slovenskej metropoly lietať pravidelne do 15 destinácií v 10 krajinách. Novými sú priame letecké spojenia s krajinami Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko, Nórsko, kam sa v uplynulých rokoch z Bratislavy pravidelne nelietalo. Rezervácie na nové linky sú dostupné na webovej stránke alebo mobilnej aplikácii dopravcu s cenami od 17,99 eura.

