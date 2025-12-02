Pellegrini si objednal catering za 100-tisíc eur: Holečková upozornila, že je o 36 % drahší ako pri Čaputovej

V čase konsolidácie sme vám už priniesli mnoho správ o tom, že nie každému politikovi sa darí ísť príkladom. Či už išlo o predražené letenky do New Yorku alebo o kilá čokolády, podobné nákupy vždy vzbudzujú pozornosť.
Dnes sa objavili informácie o tom, že prezident Pellegrini si mal objednať catering za 100-tisíc eur. Podrobnosti zverejnila poslankyňa za SaS, Martina Bajo Holečková. Tá pripustila, že by na tom nebolo nič zvláštne, prezidenti predsa hostia návštevy, no tento nákup je o 36 % drahší, ako to bolo za prezidentky Čaputovej.
Nákupy v čase konsolidácie
Holečková upozornila, že takýto nákup sa deje v čase konsolidácie, keď celá spoločnosť bude musieť šetriť a mnohé výdavky sa jednotlivcom zvýšia a pôjdu do štátnej kasy.
Ďalej pripomenula, že ide o catering na spoločenské udalosti. Ďalšie peniaze míňa kancelária prezidenta na catering do vládneho špeciálu alebo na potraviny a nápoje do skladov.
„Som presvedčená, že koaliční politici vrátane prezidenta by mali ísť príkladom, a keď už ľuďom dvíhajú dane, mali by aspoň obmedziť takéto prejavy papalášizmu a rozhadzovania peňazí,“ napísala Holečková na záver.
Nie je zrejmé, aký je rozsah cateringu a čo všetko zahŕňa. O reakciu sme preto poprosili aj kanceláriu prezidenta a rovnako sme sa s otázkami obrátili aj na hovorkyňu Patríciu Medveď Macíkovú. V prípade zaslania stanoviska budeme článok aktualizovať.
