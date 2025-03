Ráno po párty za volant? Slovenskí vodiči sa dočkajú vytúženej zmeny, týka sa zostatkového alkoholu

Ministerstvo vnútra pripravuje novú legislatívu, ktorá prinesie viaceré zmeny pre vodičov. Dôvodom je, že si Slovensko dalo za cieľ výrazne znížiť počet smrteľných nehôd na cestách. Očakávané zmeny by mali prispieť k tomu, aby bol cieľ dosiahnutý do konca roka 2030.

Nové pravidlá sa zamerajú napríklad na problematiku alkoholu za volantom. Zmeny sa momentálne pripomienkujú a do medzirezortného pripomienkového konania by sa mali dostať o mesiac, informuje portál HNonline. Zákony by mali nadobudnúť účinnosť najskôr od októbra tohto roka.

Tolerancia alkoholu

Na Slovensku platí nulová tolerancia alkoholu za volantom, avšak nový návrh zákona by mal byť mierne benevolentnejší. Navrhuje sa dekriminalizovať prípady s takzvaným zostatkovým alkoholom do 0,2 promile.

Ide o nízku hodnotu, novinka môže pomôcť tým, ktorí „nepili“ alkohol, no chemické procesy po konzumácii istých potravín v tele spôsobili, že v ich krvi sa objavilo nízke množstvo alkoholu.

„V návrhu sa nezavádza žiadna tolerancia alkoholu. Do legislatívy sa premieta dlhodobá prax vzhľadom na namerané hodnoty pri vyšetreniach na alkohol, potvrdená aj súdnou judikatúrou,“ vysvetlil pre portál hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

Tolerancia alkoholu za volantom je momentálne na Slovensku nulová, podobne ako v Česku, Maďarsku či Rumunsku. V iných krajinách EÚ tolerujú hladinu od 0,2 do 0,5 promile, no nie každému, písali sme o tom v tomto článku.

Pokuty za alkohol za volantom

Aktuálne na Slovensko hrozí v prípade namerania alkoholu do 1 promile pokuta od 150 do 1 300 eur a zákaz činnosti vedenia vozidla na 1 až 5 rokov. Nad 1 promile je to prísnejšie, dostať môžete aj trest odňatia slobody na 12 mesiacov. V právnom rámci existuje aj pojem „stav ťažkej opitosti“ nad 2 promile, kedy sú tresty najtvrdšie.