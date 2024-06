Len 4 krajiny majú nulovú toleranciu: V týchto krajinách si pred sadnutím za volant môžete dať jedno pivo alebo pohár vína

Ako je všetkým známe, sadnúť si za volant motorového vozidla pod vplyvom alkoholických alebo psychotropných látok má na Slovensku nulovú toleranciu. Niektorým jednotlivcom môžu prísť tieto pravidlá zbytočne prísne, tragické udalosti, ktorých sa ročne udejú desiatky, ak nie aj viac, majú ale na svedomí pomerne často spoločného menovateľa. A tým je práve alkohol. Ak ste si mysleli, že tak ako u nás sa k tejto otázke pristupuje aj v ostatných krajinách Európskej únie, mýlite sa. Nulovú toleranciu majú totiž spomedzi nich (okrem nás) už len ďalšie tri krajiny.

Zákon č.8/2009 Z. Z. o cestnej premávke uvádza, že vodič motorového vozidla počas vedenia vozidla nesmie užiť alkohol ani inú návykovú látku. Viesť vozidlo dokonca nesmie ani v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, kedy sa ešte môže nachádzať v jeho organizme. Alkohol za volantom sa teda na Slovensku netoleruje vôbec, no aj napriek tomu patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd na Slovensku.

Alkohol za volantom – priestupok, alebo trestný čin?

Ak už ale nezodpovedný vodič za volant po požití alkoholu aj napriek tomu sadne, nie vždy mu hrozia najtvrdšie postihy. Rozdiel je totiž v tom, či ste spáchali „len“ priestupok alebo „už“ trestný čin. A to závisí od množstva nameraného alkoholu v krvi.

V prípade, že vám v krvi namerajú alkohol do 1 promile, ide o priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za ktorý hrozí pokuta od 150 do 1 300 eur a zákaz činnosti vedenia vozidla na 1 až 5 rokov.

Pokiaľ vám v krvi ale namerajú hodnotu nad 1 promile, ide už o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za ten môžete dostať trest odňatia slobody na 12 mesiacov, pokutu podľa uváženia súdu a zákaz činnosti vedenia motorového vozidla po dobu podľa závažnosti situácie.

Po novom už ale existuje v právnom rámci aj pojem „stav ťažkej opitosti“ nad 2 promile, kedy sú tresty najtvrdšie.

Väčšina krajín EÚ toleruje alkohol v krvi do 0,5 promile

Ak ste si mysleli, že podobne k tomu pristupujú aj ostatné krajiny Európskej únie, tak sa mýlite, ale aj máte pravdu. Spomedzi krajín EÚ totiž okrem Slovenska majú nulovú toleranciu už len v Česku, Rumunsku a v Maďarsku.

V ostatných krajinách tolerujú hladinu od 0,2 do 0,5 promile. Rozlišujú sa pritom tri skupiny vodičov, a to bežní vodiči, vodiči z povolania a začínajúci vodiči. Pri každej skupine je tolerovaná iná hladina alkoholu krvi, najtvrdšie je to pri začínajúcich vodičoch či vodičoch z povolania.

Do 0,2 promile alkoholu v krvi u bežných vodičov sa toleruje v Estónsku, Poľsku a vo Švédsku. Tolerovanú hranicu do 0,4 promile majú v Litve a do 0,5 promile v Belgicku, Bulharsku, na Cypre, v Dánsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Grécku, Holandsku, Chorvátsku, Írsku, Lotyššsku, Luxembursku, na Malte, v Nemecku, Portugalsku, v susednom Rakúsku, v Slovinsku, Španielsku a aj v Taliansku.

Samozrejme, to že sa v drvivej väčšine krajín EÚ alkohol do určitej hladiny toleruje, neznamená, že sadať si za volant pod vplyvom alkoholu nie je úplne bezpečné. Aj malé množstvo vypitého alkoholu totiž môže byť nebezpečné, a to nielen pre vás, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Navyše, ak by ste spôsobili dopravnú nehodu v niektorej z krajín, ktorá toleruje určité množstvo alkoholu v krvi a nafúkali by ste, môžete sa dostať do nemalých problémov. Pred odcestovaním do tej-ktorej krajiny bude najlepšie si naštudovať tamojšie dopravné predpisy a ďalšie pravidlá, ktoré sa od tých u nás môžu odlišovať. Viac sa o pravidlách cestnej premávky v jednotlivých krajinách EÚ dozviete na tomto špeciálnom webe.