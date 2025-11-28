Putin povedal, kedy ukončí vojnu na Ukrajine: Myslí si, že jeho armáda je nezastaviteľná, toto je jeho podmienka

Vojna na Ukrajine
Putin pohrozil Ukrajine ďalšou silou, ak neopustí územia považované Moskvou za ruské.

Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že Moskva ukončí svoju ofenzívu na Ukrajine, ak sa Kyjev stiahne z území, ktoré Rusko považuje za svoje.

V opačnom prípade ich podľa neho Kremeľ získa silou. „Ak ukrajinské sily opustia územia, ktoré kontrolujú, zastavíme bojové operácie,“ povedal Putin počas návštevy Kirgizska. „Ak nie, dosiahneme to vojenskými prostriedkami,“ dodal.

Sporné územia ako hlavný bod rokovaní

Rusko v súčasnosti kontroluje približne pätinu ukrajinského územia. Otázka okupovaných teritórií, ktorých sa podľa vlastných slov Kyjev nikdy nevzdá, sa stala hlavným bodom sporu v mierových rokovaniach.

Putin opäť tvrdil, že ruské jednotky obkľúčili ukrajinské sily pri Pokrovsku a Myrnohrade v Doneckej oblasti. Obe mestá sú pre Moskvu strategickým cieľom. Dodal, že Moskva postupuje aj pri Vovčansku a Siversku a približuje sa k dôležitému logistickému uzlu Huľajpole, ktoré leží v Záporožskej oblasti.

Reakcia Ukrajiny

Ruskú ofenzívu „je prakticky nemožné zastaviť, takže sa s tým veľa urobiť nedá,“ povedal šéf Kremľa. Ukrajina tieto tvrdenia odmietla a uviedla, že mestá Pokrovsk a Myrnohrad nie sú obkľúčené a že jej sily naďalej držia frontovú líniu.

