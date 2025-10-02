Putin odkázal Európanom, aby „spali pokojne“: Moskva zároveň sľubuje rýchlu a tvrdú reakciu na provokácie, dodal

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ruský prezident odkázal Európanom, aby sa upokojili a „spali pokojne“.

Rusko sa usiluje o obnovenie vzťahov so Spojenými štátmi v plnom rozsahu, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok na zasadnutí Valdajského diskusného klubu v Soči. Medzi Moskvou a Washingtonom je podľa neho veľa rozdielov, ale tie sú medzi veľmocami prirodzené.

Putin zároveň označil za nezmysel tvrdenia, že Rusko sa chystá napadnúť Severoatlantickú alianciu. Avizoval tiež, že Rusko rýchlo zareaguje na provokácie Európy, ktorá sa podľa neho v dôsledku planej hystérie militarizuje. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ukrajincom sa podaril majstrovský ťah: Lacným dronom zostrelili vrtuľník za milióny, ľudia neveria vlastným očiam
2.
Minister obrany Kaliňák potvrdil novinku: V nedeľu cestuje na Ukrajinu
3.
Svetu možno hrozí druhý Černobyľ: Situácia v Záporožskej jadrovej elektrárni je kritická, vyhlásil Zelenskyj
Zobraziť všetky články (1295)

Rozdielne názory s USA

Na margo vzťahov so Spojenými štátmi Putin pripustil, že majú odlišné názory na mnohé veci. „Naše názory na mnohé globálne otázky sa rozchádzajú. Najdôležitejšie však je, ako tieto nezhody vyriešiť a do akej miery ich možno vyriešiť mierovou cestou,“ uviedol Putin.

Jeho hovorca Dmitrij Peskov nedávno povedal, že zbližovanie Ruska a USA v uplynulých mesiacoch neprinieslo takmer žiadne výsledky. Americký prezident Donald Trump opakovane vyjadril nespokojnosť s prístupom Putina, s ktorým osobne rokoval v polovici augusta na Aljaške, k vojne na Ukrajine. Nedávno označil Rusko za „papierového tigra“, pretože má podľa neho vážne ekonomické problémy a ak by malo skutočne silnú armádu, na Ukrajine by bolo zvíťazilo v priebehu týždňa.

Foto: SITA/AP

Putin v prejave na zasadnutí Valdajského diskusného klubu ocenil prístup súčasnej americkej administratívy, ktorý je podľa neho racionálny a v súlade so záujmami USA. Trumpovi dal za pravdu v presvedčení, že keby bol prezidentom Spojených štátov Trump, a nie Joe Biden, Rusko by Ukrajinu vo februári 2022 nenapadlo.

Kritika európskej hystérie

Šéf Kremľa podľa Reuters odmietol myšlienku, že Rusko by jedného dňa mohlo zaútočiť na niektorého člena NATO, a obvinil „vládnucu elitu zjednotenej Európy“ z podnecovania hystérie z bezprostredne hroziacej vojny. „Opakujú tento nezmysel, túto mantru znova a znova,“ uviedol.

Moskva podľa neho pozorne sleduje čoraz väčšiu militarizáciu Európy. „Odvetné opatrenia Ruska na seba nenechajú dlho čakať. Reakcia na takéto hrozby bude veľmi výrazná. Rusko nikdy nepreukáže slabosť ani nerozhodnosť,“ vyhlásil.

„Úprimne, chcem len povedať: upokojte sa, spite pokojne a starajte sa o svoje vlastné problémy. Stačí sa pozrieť na to, čo sa deje v uliciach európskych miest,“ odkázal ruský prezident.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Exkluzívny kontrakt: Najnovšie rakety AIM-120D3 prichádzajú do Poľska, stíhačky F-35 ich dostanú v rámci dohody…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac