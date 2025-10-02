Exkluzívny kontrakt: Najnovšie rakety AIM-120D3 prichádzajú do Poľska, stíhačky F-35 ich dostanú v rámci dohody s USA

Foto: X/Defence24

Nina Malovcová
TASR
Poľsko kupuje najnovšie americké rakety AIM-120D3 AMRAAM pre svoje stíhačky F-35.

Poľsko kúpi najnovšie americké rakety vzduch-vzduch stredného doletu AIM-120D3 (AMRAAM) pre svoje stíhačky F-35. Po skončení zasadnutia príslušnej komisie to vo štvrtok oznámil podpredseda poľskej vlády a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru PAP. Minister uviedol, že komisia schválila nákup radarom navádzaných rakiet jednomyseľne. „Tieto stíhačky kupujeme spolu s najnovšou verziou rakiet AMRAAM,“ povedal Kosiniak-Kamysz s tým, že tento kontrakt schválil americký Kongres.

Exkluzivita nákupu

Kosiniak-Kamysz tiež uviedol, že Poľsko je jedinou krajinou, ktorej bol umožnený nákup týchto zbraní. Varšava podľa neho splní svoje záväzky do stanoveného termínu 10. decembra, dokedy by mali byť podpísané konkrétne záväzky a dohody. Minister konštatoval, že rakety AIM-120D3 AMRAAM budú mať zatiaľ k dispozícii iba USA a Poľsko.

S financovaním nákupu nie sú žiadne problémy, pretože bude hradený z Fondu na podporu ozbrojených síl. Prvé stíhačky F-35 by mali do Poľska doraziť v roku 2026. Poľské vzdušné sily získajú celkovo 32 lietadiel F-35 – prvých viacúčelových lietadiel navrhnutých tak, aby ich nepriateľ ťažko odhalil.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
