Putin mal koncoročný prejav: EÚ prirovnal k zlodejom, ruské jednotky vraj úspešne postupujú. Do konca roka pritvrdí

Jednotky Moskvy postupujú na Ukrajine na všetkých bojových frontoch, uviedol v piatok ruský prezident Vladimir Putin na úvod svojej výročnej tlačovej konferencie v Moskve. Zároveň však dodal, že Rusko je pripravené a chce ukončiť konflikt mierovou cestou na základe zásad, ktoré hlava štátu predostrela na ruskom ministerstve zahraničných vecí v roku 2024.
Putin taktiež kritizoval EÚ za zmrazenie ruských aktív v Európe, pričom blok prirovnal k „zlodejom“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS, Reuters, AFP, ako i televízie Sky News a stanice CNN.
Moskva nevidí pripravenosť Kyjeva na rokovania
Putin uviedol, že Moskva zatiaľ nevidí zo strany Ukrajiny pripravenosť na mierové rokovania, no zároveň registruje určité signály – aj zo strany kyjevského režimu –, ktoré naznačujú ochotu zapojiť sa do dialógu. Dodal, že Rusko je pripravené a ochotné ukončiť konflikt mierovou cestou.
Spresnil však, že mierové urovnanie musí byť „založené na princípoch“, ktoré stanovil vo svojom prejave počas stretnutia s vysokými predstaviteľmi ruského ministerstva zahraničných vecí v júni 2024. Požadoval, aby Ukrajina úplne stiahla svoje jednotky z celého územia Doneckej a Luhanskej oblasti a upustila od svojich plánov vstúpiť do NATO.
Po tom, čo ruská hlava štátu vyhlásila, že Rusko chce konflikt ukončiť mierovou cestou, dodala, že ruské jednotky „postupujú po celej dĺžke frontovej línie a nepriateľ ustupuje vo všetkých smeroch“. Putin doplnil, že do konca roka Moskva dosiahne ďalšie „úspechy“. Vymenoval pritom zoznam ukrajinských miest, ktoré sa ocitli v hľadáčiku jeho armády.
Varovanie pred ďalšou eskaláciou
Začiatkom tohto týždňa Putin varoval, že Moskva sa bude snažiť rozšíriť svoje zisky na Ukrajine, ak Kyjev a jeho západní spojenci odmietnu požiadavky Kremľa. V piatkovom prejave tiež varoval pred „vážnymi“ dôsledkami, ak mocnosti EÚ zrealizujú návrhy na použitie ruských aktív zmrazených v Európe na financovanie obrany Ukrajiny.
Lídri EÚ vo štvrtok večer odsúhlasili pôžičku Ukrajine vo výške 90 miliárd eur na najbližšie dva roky. Mnohí európski lídri chceli na financovanie Ukrajiny priamo využiť ruské aktíva zmrazené v krajinách EÚ, miesto toho sa však nakoniec dohodli na bezúročnej pôžičke.
Putin varoval, že snahy EÚ financovať jeho nepriateľa budú mať „vážne dôsledky“ – a prirovnal zúčastnené krajiny k „zlodejom“. „Je to krádež… dôsledky sú pre zlodejov veľmi vážne,“ povedal. Dodal, že Rusko sa bude brániť na súdoch. Zároveň zdôraznil, že Európa bude musieť vrátiť to, čo „ukradla“ z ruských aktív.
