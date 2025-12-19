Putin mal koncoročný prejav: EÚ prirovnal k zlodejom, ruské jednotky vraj úspešne postupujú. Do konca roka pritvrdí

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Vymenoval aj zoznam ukrajinských miest, ktoré sa ocitli v hľadáčiku jeho armády.

Jednotky Moskvy postupujú na Ukrajine na všetkých bojových frontoch, uviedol v piatok ruský prezident Vladimir Putin na úvod svojej výročnej tlačovej konferencie v Moskve. Zároveň však dodal, že Rusko je pripravené a chce ukončiť konflikt mierovou cestou na základe zásad, ktoré hlava štátu predostrela na ruskom ministerstve zahraničných vecí v roku 2024.

Putin taktiež kritizoval EÚ za zmrazenie ruských aktív v Európe, pričom blok prirovnal k „zlodejom“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS, Reuters, AFP, ako i televízie Sky News a stanice CNN.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Babiš v tom nakoniec nechal Fica aj Orbána: Podpora Ukrajiny bude pokračovať, Rusko je agresor, hovorí minister obrany
2.
Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd. Slovensko, Česko a Maďarsko sa nepripoja
3.
Rusko sa pripravuje na ďalší rok vojny: Ťažké boje pokračujú, hlásia obete. Vyjednávači z Kremľa smerujú do USA
Zobraziť všetky články (1511)

Moskva nevidí pripravenosť Kyjeva na rokovania

Putin uviedol, že Moskva zatiaľ nevidí zo strany Ukrajiny pripravenosť na mierové rokovania, no zároveň registruje určité signály – aj zo strany kyjevského režimu –, ktoré naznačujú ochotu zapojiť sa do dialógu. Dodal, že Rusko je pripravené a ochotné ukončiť konflikt mierovou cestou.

Spresnil však, že mierové urovnanie musí byť „založené na princípoch“, ktoré stanovil vo svojom prejave počas stretnutia s vysokými predstaviteľmi ruského ministerstva zahraničných vecí v júni 2024. Požadoval, aby Ukrajina úplne stiahla svoje jednotky z celého územia Doneckej a Luhanskej oblasti a upustila od svojich plánov vstúpiť do NATO.

Foto: SITA/AP

Po tom, čo ruská hlava štátu vyhlásila, že Rusko chce konflikt ukončiť mierovou cestou, dodala, že ruské jednotky „postupujú po celej dĺžke frontovej línie a nepriateľ ustupuje vo všetkých smeroch“. Putin doplnil, že do konca roka Moskva dosiahne ďalšie „úspechy“. Vymenoval pritom zoznam ukrajinských miest, ktoré sa ocitli v hľadáčiku jeho armády.

Varovanie pred ďalšou eskaláciou

Začiatkom tohto týždňa Putin varoval, že Moskva sa bude snažiť rozšíriť svoje zisky na Ukrajine, ak Kyjev a jeho západní spojenci odmietnu požiadavky Kremľa. V piatkovom prejave tiež varoval pred „vážnymi“ dôsledkami, ak mocnosti EÚ zrealizujú návrhy na použitie ruských aktív zmrazených v Európe na financovanie obrany Ukrajiny.

Lídri EÚ vo štvrtok večer odsúhlasili pôžičku Ukrajine vo výške 90 miliárd eur na najbližšie dva roky. Mnohí európski lídri chceli na financovanie Ukrajiny priamo využiť ruské aktíva zmrazené v krajinách EÚ, miesto toho sa však nakoniec dohodli na bezúročnej pôžičke.

Putin varoval, že snahy EÚ financovať jeho nepriateľa budú mať „vážne dôsledky“ – a prirovnal zúčastnené krajiny k „zlodejom“. „Je to krádež… dôsledky sú pre zlodejov veľmi vážne,“ povedal. Dodal, že Rusko sa bude brániť na súdoch. Zároveň zdôraznil, že Európa bude musieť vrátiť to, čo „ukradla“ z ruských aktív.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac