Zrazu nastala masívna explózia: Vybuchla továreň na ohňostroje, zomrelo najmenej 21 ľudí

Explózia v továrni na ohňostroje v meste Čchang-ša v čínskej provincii Chu-nan si v pondelok popoludní vyžiadala najmenej 21 obetí a ďalších 61 ľudí utrpelo poranenia, uviedla v utorok štátna televízia CCTV.
TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, Sin-chua a AP.
Na mieste zasahovali stovky záchranárov
Na mieste bolo nasadených takmer 500 záchranárov. Úrady príčinu explózie vyšetrujú. Podľa informácii čínskej tlačovej agentúry Sin-chua výbuch nastal v pondelok okolo 16.40 h miestneho času (10.40 h SELČ).
Čínsky prezident Si Ťin-pching v reakcii vyzval na maximálne úsilie pri pátraní po nezvestných a pomoci raneným. Požaduje tiež urýchlené prešetrenie nehody. Z incidentu podľa neho musí byť vyvodená zodpovednosť.
5月4日16时43分左右，位于中国湖南省长沙市浏阳市的华盛烟花制造燃放有限公司车间发生爆炸，截至5月5日8时，事故已导致21人死亡、61人受伤，目前救援与调查工作仍在进行中。 pic.twitter.com/Z9PRryVltn
— 相信未来！（互fo） (@qiuxiansheng666) May 5, 2026
Častou príčinou priemyslených nehôd v Číne je obchádzanie bezpečnostných predpisov. Výbuch v továrni na výrobu ohňostrojov v rovnakej provincii si v júni minulého roka vyžiadal deväť obetí a spôsobil zranenia ďalším 26 ľuďom.
