Putin má mokré sny: Moskva je kedykoľvek pripravená testovať NATO a článok 5. Riziko hrozí týmto krajinám

Ilustračná foto: Unsplash

Lucia Mužlová
SITA
Vojna na Ukrajine
Claesson zdôraznil, že Moskva pravdepodobne neprestane testovať NATO, a to bez ohľadu na diplomatické snahy USA o ukončenie vojny na Ukrajine.

Rusko je podľa šéfa švédskej obrany, generála Michaela Claessona, pripravené čoskoro otestovať záväzok kolektívnej obrany Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Claesson v rozhovore pre Politico upozornil, že Moskva zintenzívňuje svoju kampaň hybridných útokov na Európu a je ochotná podstúpiť „obrovské strategické riziká“, aby dosiahla svoje ciele.

„Som si istý a presvedčený, že sú pripravení otestovať článok 5 NATO kedykoľvek v pobaltských štátoch alebo inde v Európe,“ povedal Claesson, odkazujúc na spoločnú obrannú klauzulu aliancie. Poukázal pritom na Putinove predchádzajúce vojenské kampane v Čečensku, Gruzínsku a na Kryme.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Explózie zobudili ukrajinskú metropolu: Ruské drony zasiahli obytné domy, vypukli požiare. Hlásia obete aj zranených
2.
Ukrajina mení pravidlá hry: Ruský vrtuľník Mi-8 sa zrútil, podarilo sa ho zostreliť dronom. V Moskve nastal poplach
3.
Masívny útok Ruska: Drony zabíjali pod rúškom tmy, straty na civilnom obyvateľstve sú veľké
Zobraziť všetky články (1438)
Foto: SITA/AP

Malé prostriedky, veľký efekt

V ostatných mesiacoch čelia európske krajiny bezprecedentnej vlne hybridných útokov, od narušení vzdušného priestoru ruskými lietadlami a dronmi, cez rušenie GPS signálov nad Pobaltím až po podozrivé incidenty s dronmi nad vojenskými objektmi a letiskami. Poľsko minulý týždeň obvinilo ruských agentov z výbuchu na železničnej trati vedúcej na Ukrajinu.

„Je to veľký problém, keďže s relatívne malými prostriedkami vytvárajú veľký efekt,“ uviedol Claesson. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová označila tieto útoky za „extrémne nebezpečné“ pre kritickú infraštruktúru bloku. NATO preto presúva vojenskú techniku, ako sú lietadlá a protiletadlové systémy, do pohraničných štátov.

Litovský minister zahraničných vecí Kęstutis Budrys varoval, že ide o „veľmi nebezpečnú fázu eskalácie“ a vyzval na vážne riešenie situácie. Taliansky minister obrany Guido Crosetto zasa kritizoval Západ za nedostatočnú reakciu na potenciálne „katastrofálne“ ruské hybridné útoky.

Budú ďalej testovať NATO

Claesson zdôraznil, že Moskva pravdepodobne neprestane testovať NATO, a to bez ohľadu na diplomatické snahy USA o ukončenie vojny na Ukrajine. „Kolektívny Západ je v systémovom konflikte s Ruskom, ktorý potrvá dlhé roky,“ povedal. „Hovoríme o generácii, toto nezmizne ani prípadným prímerím či mierovou dohodou na Ukrajine.“

Foto: SITA/AP

Podľa neho by sa mala zmeniť priorita, pretože krajiny sa príliš sústreďujú na budúcu hrozbu obnovy ruskej konvenčnej armády namiesto aktuálnych pokusov Moskvy využiť rozdelenie v Európe. „Polarizovaná politika v mnohých európskych krajinách je pre hybridného bojovníka ako obchod so sladkosťami,“ upozornil generál. „Je to mokrý sen pána Putina, pretože tento stav nejasnosti sa dá vždy využiť.“

Európa podľa Claessona musí Moskve čeliť pevne. „Jediným jazykom, ktorému rozumejú, je sila,“ zdôraznil. „Musíme byť pevní… Ustupovanie nie je správna odpoveď, pretože ich to povzbudzuje.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dnes mimoriadne opatrne: Na Slovensko sa dovalila kalamita, bude to ešte horšie. Zo snehu sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac