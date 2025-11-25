Putin má mokré sny: Moskva je kedykoľvek pripravená testovať NATO a článok 5. Riziko hrozí týmto krajinám

Rusko je podľa šéfa švédskej obrany, generála Michaela Claessona, pripravené čoskoro otestovať záväzok kolektívnej obrany Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Claesson v rozhovore pre Politico upozornil, že Moskva zintenzívňuje svoju kampaň hybridných útokov na Európu a je ochotná podstúpiť „obrovské strategické riziká“, aby dosiahla svoje ciele.
„Som si istý a presvedčený, že sú pripravení otestovať článok 5 NATO kedykoľvek v pobaltských štátoch alebo inde v Európe,“ povedal Claesson, odkazujúc na spoločnú obrannú klauzulu aliancie. Poukázal pritom na Putinove predchádzajúce vojenské kampane v Čečensku, Gruzínsku a na Kryme.
Malé prostriedky, veľký efekt
V ostatných mesiacoch čelia európske krajiny bezprecedentnej vlne hybridných útokov, od narušení vzdušného priestoru ruskými lietadlami a dronmi, cez rušenie GPS signálov nad Pobaltím až po podozrivé incidenty s dronmi nad vojenskými objektmi a letiskami. Poľsko minulý týždeň obvinilo ruských agentov z výbuchu na železničnej trati vedúcej na Ukrajinu.
„Je to veľký problém, keďže s relatívne malými prostriedkami vytvárajú veľký efekt,“ uviedol Claesson. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová označila tieto útoky za „extrémne nebezpečné“ pre kritickú infraštruktúru bloku. NATO preto presúva vojenskú techniku, ako sú lietadlá a protiletadlové systémy, do pohraničných štátov.
Litovský minister zahraničných vecí Kęstutis Budrys varoval, že ide o „veľmi nebezpečnú fázu eskalácie“ a vyzval na vážne riešenie situácie. Taliansky minister obrany Guido Crosetto zasa kritizoval Západ za nedostatočnú reakciu na potenciálne „katastrofálne“ ruské hybridné útoky.
Budú ďalej testovať NATO
Claesson zdôraznil, že Moskva pravdepodobne neprestane testovať NATO, a to bez ohľadu na diplomatické snahy USA o ukončenie vojny na Ukrajine. „Kolektívny Západ je v systémovom konflikte s Ruskom, ktorý potrvá dlhé roky,“ povedal. „Hovoríme o generácii, toto nezmizne ani prípadným prímerím či mierovou dohodou na Ukrajine.“
Podľa neho by sa mala zmeniť priorita, pretože krajiny sa príliš sústreďujú na budúcu hrozbu obnovy ruskej konvenčnej armády namiesto aktuálnych pokusov Moskvy využiť rozdelenie v Európe. „Polarizovaná politika v mnohých európskych krajinách je pre hybridného bojovníka ako obchod so sladkosťami,“ upozornil generál. „Je to mokrý sen pána Putina, pretože tento stav nejasnosti sa dá vždy využiť.“
Európa podľa Claessona musí Moskve čeliť pevne. „Jediným jazykom, ktorému rozumejú, je sila,“ zdôraznil. „Musíme byť pevní… Ustupovanie nie je správna odpoveď, pretože ich to povzbudzuje.“
