Dnes mimoriadne opatrne: Na Slovensko sa dovalila kalamita, bude to ešte horšie. Zo snehu sa tvorí šmykľavá nebezpečná kaša

Slovensko dnes zažíva dramatickú zmenu počasia, akú sme už dlho nevideli. Dážď od rána leje tak intenzívne, že topí aj desiatky centimetrov snehu z posledných dní, no nie všade bol v noci dážď tým hlavným javom. V niektorých mestách sa totiž udržalo sneženie, napríklad v Banskej Bystrici, kde za noc pribudlo približne 20 cm snehu a sneh tam padá aj v týchto chvíľach.
Podľa iMeteo sa nad naším územím odohráva výrazný súboj teplého a studeného vzduchu. V noci sa krátko presadil teplý vzduch, ktorý na mnohých miestach premenil sneženie na dážď, no studený vzduch sa nevzdal úplne. V častiach stredného Slovenska zostalo dostatočne chladno na to, aby zrážky padali v snehovej forme. Situácia sa dnes večer ešte výraznejšie preklopí späť do zimy.
Zrážky majú dnes mnoho podôb
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu je počasie dnes ovplyvnené frontálnym rozhraním spojeným s prehlbujúcou sa tlakovou nížou so stredom nad severným Jadranom. Táto níž postupuje zo severného Talianska cez Slovinsko, Rakúsko, Moravu a Poľsko smerom na východ. Jej posun vytvára extrémne premenlivé počasie s výdatným dažďom na mnohých miestach, so snežením vo vyšších polohách a s lokálnou poľadovicou.
Počas celého dňa je prevažne zamračené a na viacerých miestach prší, miestami aj výdatne. Vo vyšších horských polohách sneží. Zrána sa ojedinele vyskytli aj mrznúce zrážky a predpoludním sa lokálne pridala hmla. Najvyššia denná teplota sa pohybuje medzi 1 až 6 °C, v Podunajskej nížine a na Dolnom Zemplíne môže dosiahnuť aj 8 °C.
Na horách vo výške 1500 metrov sa drží okolo 0 °C. Juhovýchodný vietor slabne, no v najvyšších polohách sa dopoludnia ešte vyskytoval búrlivý vietor až víchrica. SHMÚ odhaduje, že dnes môže spadnúť do 25 mm dažďa, vo vysokých polohách až 25 cm snehu.
Rieky stúpajú a hydrologická situácia sa zhoršuje
Výdatné zrážky v kombinácii s masívnym topením snehu vytvárajú tlak na slovenské rieky, aký sme v uplynulých týždňoch nezažili. Každá hodina prináša nové údaje o tom, ako hladiny vytrvalo stúpajú. Menšie toky reagujú okamžite, väčšie rieky síce pomalšie, no o to vyšší môže byť ich neskorší kulminačný bod.
V horských oblastiach, kde sa nachádzajú zásoby 20 až 40 cm snehu, sa voda uvoľňuje takmer naraz. Spolu s dažďom vytvára súvislý príliv do povodí, ktorý môže ovplyvniť aj územia, kde dnes prší menej. Nie je preto vylúčené, že hydrologické výstrahy sa budú počas dňa ešte sprísňovať.
Slovensko pod výstrahami
Na výstrahovej mape SHMÚ aktuálne žiari mozaika žltých a oranžových polí, ktorá pokrýva väčšinu krajiny. Žilinský a Banskobystrický kraj sú pod výstrahou druhého stupňa pre extrémne zrážky, sneženie a riziko poľadovice.
V týchto regiónoch môže mať dnešné počasie najvážnejší vplyv. Trenčiansky, Prešovský, Košický, Nitriansky a Trnavský kraj sú pod výstrahami prvého stupňa. Aj Bratislava, ktorá sa z najvýdatnejších zrážok dostala okolo poludnia, musí počítať s večerným rizikom poľadovice.
Aktuálna situácia na cestách
Horský priechod Soroška je zjazdný v oboch smeroch. V dôsledku počasia však pretrváva vysoké riziko polámania a padania stromov. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„V prípade, ak bude nevyhnutné, aby príslušníci Hasičského a záchranného zboru spílili alebo z cesty odstránili spadnutý strom, bude premávka regulovaná príslušníkmi Policajného zboru,“ uvádza. Vodičov žiada o maximálnu opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov a cestárov.
Níž prináša ďalší obrat
Tlaková níž postupujúca zo severného Talianska sa stáva hlavnou hybnou silou celého dnešného počasia. Keď sa jej stred dostane nad Vysoké Tatry, začne do krajiny natekať studený vzduch z Česka a od severozápadu.
Práve tento moment bude rozhodujúci. Hranica sneženia sa začne rýchlo znižovať a dážď sa zmení na sneh, najskôr na severe a severozápade. Studený vzduch sa bude presadzovať rýchlo, čo môže obrátiť charakter počasia v priebehu niekoľkých hodín úplne opačným smerom.
Bratislava je veľký otáznik
Najväčšou neznámou dnešného večera zostáva západ krajiny. Model Aladin predpokladá, že sneženie by sa mohlo objaviť aj v Bratislave, ak studený vzduch prenikne dostatočne rýchlo. Modely ECMWF a ICON však tvrdia opak. Podľa nich Malé Karpaty studený vzduch zadržia a sneh sa do nížiny až tak ľahko nedostane. Najvyššia pravdepodobnosť sneženia zatiaľ platí pre Záhorie a Myjavu, kde sú podmienky na prienik studeného vzduchu priaznivejšie.
Sever sa pripravuje na najvýraznejšiu zmenu
Ak je niekde situácia jasná, je to práve sever a severozápad Slovenska. Medzi 19.00 a 21.00 sa tam má dážď meniť na sneh. Prvé vločky sa očakávajú na Kysuciach, na Orave, v Javorníkoch a následne aj v Malej Fatre. Sneženie sa môže výrazne zosilniť a pokračovať až do stredajšieho popoludnia. Hory sú na to pripravené, teploty sú tam už teraz dostatočne nízke.
V Žilinskom a Trenčianskom kraji môže pribudnúť 15 až 20 cm snehu. V nižších polohách to bude 5 až 15 cm. Ak sa studený vzduch presadí rýchlejšie, môžu lokálne hodnoty ešte narásť.
Po dnešnom intenzívnom lejaku nenastane žiadny oddych. Studený vzduch prinesie návrat zimy a výrazné sneženie najmä na severe. Západ má pred sebou napätú noc, kde môže počasie prekvapiť doslova v priebehu pár minút. Takéto dynamické počasie Slovensko nezažilo už veľmi dlho a dnešok sa do tejto zimy zapíše výrazným písmom.
