Putin dostal kontroverznú otázku: Ruský prezident si v reakcii rukou ukázal na ucho a pokrčil plecami

Foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Počul? Nepočul?

Prezident USA Donald Trump s ruským lídrom Vladimirom Putinom v piatok pred začiatkom summitu v Anchorage na Aljaške spoločne pózovali pred novinármi, ktorí ich bombardovali otázkami. Jeden z reportérov sa Putina spýtal, či už „prestane zabíjať civilistov“, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.

Ruský prezident si v reakcii na túto otázku rukou ukázal na ucho a pokrčil plecami, uvádza britská spravodajská stanica.

Už rokujú

Rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage sa začali v piatok krátko po 11:30 hodine miestneho času (21:30 hodine SELČ).

Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.

Úvodná schôdzka sa podľa pôvodných informácií mala konať len medzi Trumpom a Putinom za prítomnosti tlmočníkov. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však po pristátí oznámila, že sa k Trumpovi pripoja aj minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec Steve Witkoff. Kremeľ neskôr doplnil, že Putina bude sprevádzať jeho poradca Jurij Ušakov a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Nasledovať bude stretnutie v širšom zložení. Podľa Kremľa by bilaterálny summit mohol trvať šesť až sedem hodín.

