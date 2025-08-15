Stretnutie, ktoré sa môže zapísať do histórie, je tu: Trump nečakal Putina pri schodoch, tlieskal mu a podali si ruky

Stretnutie Trumpa s Putinom sleduje celý svet.

Lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške, kde ho na pristávacej dráhe privítal jeho americký náprotivok Donald Trump. Lídri sa v rámci bilaterálneho summitu budú zhovárať o vojne na Ukrajine. 

Očakávalo sa, že Trump počká Putina pred schodmi jeho lietadla, nestalo sa tak. Čakal ho na červenom koberci, pri príchode mu tlieskal. Podali si ruky, usmievali sa a mávali davu.

