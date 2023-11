Prvé komplikácie a obmedzenia: Na niektorých slovenských cestách od rána sneží, v týchto miestach si dajte pozor

Premenlivé novembrové počasie v nedeľu výrazne ovplyvňuje frontálny systém postupujúci od západu. Ten so sebou priniesol ďalšiu vlnu sneženia, ktorá od rána na niektorých úsekoch komplikuje dopravu, informuje portál iMeteo.

Obmedzenia a komplikácie

Ako informuje portál, sneženie sa prejavilo predovšetkým na severozápade Slovenska, no obmedzenia motoristi hlásia aj z ďalších kútov našej krajiny. „Čo sa však dnešného rána týka, sneženie už spôsobilo prvé komplikácie a obmedzenia na cestách, a to najmä na horských priechodoch, ktoré sa pre nákladnú dopravu uzatvárajú. Pezinská Baba je prejazdná iba pre vozidlá do 7,5 tony, Vernár, Šútovce a Fačkov sú uzavreté pre vozidlá nad 10 metrov,“ informuje portál.

Ostatné horské priechody by zatiaľ mali byť prejazdné, no ich povrch je vplyvom počasia mokrý a vodiči by mali zvýšiť opatrnosť najmä so zreteľom na to, že teplota sa môže pohybovať okolo nuly. „Po chladnej noci sú vozovky šmykľavé, a preto sa vodičom neodporúča jazdiť aspoň do poludňajších hodín. Mnohí vodiči totiž ešte nestihli prezuť svoje autá, čo môže byť nebezpečné,“ upozorňuje iMeteo.

Denná teplota na väčšine územia by sa mala počas nedele pohybovať medzi nulou a 7 stupňami Celzia. Súvislá vrstva snehu by sa na cestách udržať nemala, no problémy by potenciálne mohla spôsobiť námraza. „K večeru si dajte pozor na silnejší vietor, ktorý bude na horách búrlivý a k večeru sa očakáva až víchrica,“ uzatvára predpoveď iMeteo.